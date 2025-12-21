Jorge Martin, Aprilia ha rovinato tutto: MotoGP sconvolta dalla verità

Mentre la carriera di Jorge Martin pare appesa a un filo, l’atleta spagnolo mantiene un segreto. La stampa lo ha appena svelato: non era destinato a farlo.

Se la stagione di Francesco “Pecco” Bagnaia ha monopolizzato l’attenzione della stampa in merito alla caduta di un grande campione di cui non possiamo sapere cosa ne sarà nel 2026, non dobbiamo dimenticarci che quest’anno abbiamo assistito alla caduta dall’Olimpo di un altro atleta importantissimo. Stiamo parlando dello spagnolo Jorge Martin.

Per Bagnaia non sarà certo facile ripartire da 0 ma almeno, l’italiano non deve fare i conti con le conseguenze fisiche ma soprattutto mentali di un trauma come una stagione segnata dagli infortuni e dalle cadute, di cui una non mortale per puro caso. La stagione di Martinator, due titoli vinti in MotoGP dove ha corso sempre con Ducati prima di passare in Aprilia Racing Team quest’anno, è stata un bagno di sangue, in ogni senso possibile.

Prima la frattura a Sepang, che già lo aveva sconfortato. Poi, la tremenda caduta in Qatar che ha messo la parola fine alle speranze di difendere il titolo e che – per ammissione dell’atleta stesso – lo ha quasi ucciso e tenuto in ospedale per mesi. Infine, un’altra caduta a fine stagione che lo ha riportato in ospedale. Martin ha sopportato davvero molto, quest’anno. E ignoravamo tutti una cosa cruciale oltre tutto.

Honda voleva Martin: la traumatica decisione

Il passaggio di Martin in Aprilia nel 2025 ha sconvolto molti fans di Ducati ma poteva essere ancora più traumatico, visto che la destinazione ordinaria dell’atleta doveva essere Honda, la rivale per eccellenza di Ducati che quest’anno, è rimasta parecchio indietro in griglia. Chissà se con Martinator avrebbe avuto qualche chance di recuperare terreno.

Secondo quanto riportato in un documentario uscito su MotoGP.com il manager di Martin, Albert Valera, quest’anno avrebbe tentato di sganciare Martinator dal contratto che lo lega ad Aprilia: alla base di questa scelta, la corte fatta da Honda che avrebbe messo sul piatto 8 milioni di euro per l’atleta, anche se non è chiaro se ad inizio stagione o dopo l’incidente. Massimo Rivola, AD di Aprilia, si è rifiutato di accettare: “Stai scherzando” sarebbe stata la risposta.

Tra i due ci sarebbe stata una sorta di guerra fredda in cui Martin avrebbe preso le parti del manager spingendo per Honda, comprensibile, visto che sicuramene la bella stagione di Marco Bezzecchi lascerà indietro nelle gerarchie del box lo spagnolo. In ogni caso, l’opposizione di Rivola ha fatto saltare il trasferimento: “Non te ne vai, perché penso più di te a ciò che è meglio per te”, l’opposizione dell’AD italiano all’operazione. Martin, quindi, voleva andarsene e gli è stato impedito, chissà come tutto questo influirà sul rapporto con la squadra, nel 2026.