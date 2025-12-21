Torna in F1 grazie a Verstappen: l’annuncio è straordinario

Magistrale ritorno in Formula 1 dopo tanti anni di assenza, il merito è del secondo classificato. Grazie all’olandese, è di nuovo tra noi.

Per la prima volta dopo un dominio durato 4 anni, Max Verstappen ha assaporato il gusto della sconfitta, un sapore amaro che comunque, ad onor del vero, non è del tutto farina del suo sacco. La crisi in Red Bull quest’anno si è vista e sentita al massimo della sua estensione, con l’addio di Christian Horner – si dice dopo una lite con Jos Verstappen – e l’approdo di Laurent Mekies che si è trovato per le mani una situazione già difficile.

L’addio di Helmut Marko al team è l’ultima di una serie di notizie che danno tanto la sensazione che un ciclo sia appena finito. Forse, la pensa così anche Verstappen stesso – oggetto di una corte sfrenata da Mercedes ed Aston Martin – che ha deciso di effettuare un gesto simbolico per tagliare nettamente con una stagione emozionante ma, oggettivamente, da dimenticare quanto prima.

L’atleta dopo aver confermato di voler onorare il suo contratto con Red Bull – la clausola per lasciare la squadra senza penale prevedeva che non arrivasse tra i primi 3 piloti nel 2025, cosa che però è avvenuta – ha parlato direttamente con la stampa di una sua decisione personale, quella di ripotare nel Circus una cosa che non si vedeva da tempo. Molti saranno emozionati.

Ricciardo torna in squadra. Più o meno

Vi ricordate di Daniel Ricciardo, pilota australiano soprannominato The Honey Badger che tra il 2014 ed il 2018 ha corso in Red Bull senza riuscire ad accaparrarsi il titolo? Tra i protagonisti della serie Netflix Drive to Survive, l’atleta australiano è forse una delle più grandi promesse mancate in Formula 1, con soli 8 GP vinti e molti fans che pagherebbero per vederlo riprovare a vincere un titolo, in pista.

Prima di andarsene da Red Bull Ricciardo aveva del tutto blindato qualcosa: il numero 3 con cui ha conquistato diverse vittorie iridate. Max Verstappen ha affermato che dal prossimo anno, quel numero lo indosserà lui, riportandolo dopo anni in auge nella sua squadra: “Era quello il mio numero preferito ma non potevo portarlo”, ha spiegato alla stampa.

L’addio alle corse di Ricciardo ed il fatto che la sua prelazione sul numero 3 sia scaduta apre quindi alla possibilità per Max di metterselo sull’auto. Un segno che lega ad un passato molto emozionante i tifosi di Red Bull ma anche una sorta di feticcio per scacciare la sfortuna di quest’anno per Verstappen. E’ tempo di ripartire da capo.