Formula 1, altra batosta per la Ferrari: per Leclerc è davvero troppo

Ferrari ancora in difficoltà in Formula 1: Leclerc al limite dopo l’ennesima delusione, è tempo per il monegasco di fare profonde valutazioni

La stagione di Formula 1 appena conclusa ha visto trionfare Lando Norris, riuscito a interrompere la striscia vincente di Max Verstappen che durava ormai da quattro stagioni. Dal canto suo, invece, la Ferrari ha vissuto senza dubbio un’annata ricca di difficoltà. Una stagione complessa, segnata innanzitutto dall’approdo in rosso di Lewis Hamilton dopo anni trascorsi alla Mercedes, dove il sette volte campione del mondo aveva costruito gran parte della sua carriera. Il suo arrivo a Maranello, però, si è rivelato più complicato del previsto.

Nonostante il periodo di transizione dopo dodici stagioni con la scuderia tedesca, Hamilton si è trovato in un ambiente completamente diverso, affrontando un cambiamento significativo sotto diversi aspetti. Per quanto riguarda Charles Leclerc, anche il pilota monegasco ha vissuto una stagione deludente sul piano dei risultati raccolti, ma la cattiveria agonistica mostrata in pista lo mantiene motivato in vista della prossima annata. Leclerc ha chiuso la stagione con sette podi e due secondi posti, senza però riuscire mai a lottare concretamente per una vittoria.

Proprio il futuro del pilota monegasco è tornato al centro dell’attenzione e, per la Ferrari, potrebbe rappresentare un’ulteriore batosta dopo una stagione già molto complicata.

Formula 1, Ferrari in affanno: Leclerc non ne può più

Nonostante il campionato si sia concluso da poco, i bookmaker hanno già iniziato a fare le prime valutazioni in vista della stagione 2026, che si svolgerà dall’8 marzo al 6 dicembre. La McLaren ha dominato l’ultima annata, con il solo Verstappen capace a tratti di contrastarne la supremazia, mentre la Ferrari è apparsa ancora distante. Dopo una delle peggiori stagioni degli ultimi anni per la Rossa, risulta difficile credere in un rilancio immediato già a partire dal 2026, nonostante i cambiamenti previsti sul fronte tecnico e aerodinamico.

Questo clima di scetticismo alimenta anche i dubbi sulla permanenza di Charles Leclerc. Nel caso in cui la Ferrari non dovesse riuscire a rialzarsi da questo periodo buio, il pilota monegasco potrebbe seriamente valutare il proprio futuro a Maranello e prendere decisioni importanti per la sua carriera. La Ferrari, dunque, dovrà cercare di reagire già dalla prossima stagione, non solo per riscattare un’annata negativa, ma soprattutto per trattenere un pilota fondamentale come Leclerc.