Jorge Martin umilia l’Aprilia: annuncio al vetriolo

Martin sempre più lontano da Aprilia Racing Team, dopo le parole pesanti. Ha detto chiaramente che se avesse corso con altri, l’annata sarebbe andata meglio.

Non è mai bello assistere al declino di un campione. Lo abbiamo visto quest’anno con Lewis Hamilton in Formula 1, lo abbiamo visto in MotoGP nelle ultime stagioni di un irriconoscibile Valentino Rossi e purtroppo, lo stiamo vedendo con Jorge Martin. Sicuramente c’entrano i gravissimi infortuni patiti quest’anno, in ogni caso, il “Martinator” che abbiamo trovato in pista nel 2025 sembra un’ombra del campione dell’anno prima.

Tra Martin ed Aprilia Racing Team però le cose non vanno bene da tempo. Solo in queste ore, è stata rivelata la trafila contrattuale che ha visto Honda inserirsi nel rapporto tra il pilota e il team, offrendo a Martin circa 8 milioni di euro per lasciare la squadra italiana, cosa che l’uomo ed il suo agente avrebbero fatto. L’operazione è stata bloccata dall’Amministratore Delegato di Aprilia che ha avuto un colloquio privato con Martin, dicendogli di averlo fatto per il suo bene, almeno questo dicono i rotocalchi.

Quale che sia il rapporto che intercorre ora tra i vertici di Aprilia ed il motociclista, è chiaro che ritornare in linea con la squadra non sarà facile. Un po’ c’entra Marco Bezzecchi che pare destinato a salire nelle gerarchie della squadra anche a discapito di Martinator, dopo la grande stagione vissuta. Un po’ le ultime parole del pilota che ha praticamente elogiato una delle peggiori “nemiche” della sua squadra.

Ducati avrebbe fatto meglio: Martin senza limiti

Martin è passato in Aprilia Racing Team da campione in carica, lasciando Ducati in modo forse un po’ insensato. Certo, rimanere in Pramac non sarebbe stato come correre nel team principale con lo sponsor Lenovo, eppure, quanto fatto da Alex Marquez prova che correre con un team satellite ed una buona moto dà più chances di lottare che correre con una squadra corse ufficiale ed avere una moto meno buona.

Al pilota spagnolo, la stampa ha chiesto se si sia pentito del suo trasferimento visto come sono andate le cose: “E’ una cosa che non potremo mai sapere, vedendo la stagione di Alex Marquez e vedendo i tempi delle gare di quest’anno rispetto a quelli del 2024, penso che avrei potuto lottare”, afferma Martinator in quella che, involontariamente, suona come un’altra spaccatura con il suo team di riferimento, grande rivale di Ducati Lenovo.

“Dare il 100% mi avrebbe dato abbastanza per lottare, non dico per battere Marc, perché è impossibile saperlo ora. Mi considero forte e penso che, mantenendo la stessa moto un altro anno e con più esperienza, avrei potuto lottare sicuramente. Ma è una cosa che non potremo mai sapere”, l’analisi del pilota spagnolo. Secondo voi, ad Aprilia faranno piacere queste dichiarazioni? Siamo pronti a scommettere di no…