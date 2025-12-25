Leclerc via dalla Ferrari, la decisione è presa: cosa sta succedendo

Charles Leclerc lontano da Maranello, ma cosa c’è di vero? Anatomia di un addio che, alla luce dei fatti, non è per niente improbabile.

A restare in una squadra quando tutto va bene, sono tutti bravi: chi è veramente leale ad un team e ad un’idea però resta anche quando le cose si mettono male pensando a come risolvere la crisi, invece di “fuggire”. Atleti che ragionano così in un mondo sportivo sempre più pieno di “mercenari” che guardano solo al profitto sono sempre più rari: guardate in quali squadre, nel calcio, stanno chiudendo la carriera i grandi giocatori della nostra generazione e traete le conclusioni.

Anche gli atleti più leali però hanno i loro limiti. Nessun calciatore, pallavolista o pilota come nel caso di oggi rimarrebbe in un team che non gli da nemmeno una chance di vincere il titolo se sapesse di poterlo fare con un’altra casacca. Questo, nel caso di Charles Leclerc è il principale ostacolo alla sua permanenza in Ferrari il prossimo anno che pare appesa ad un filo.

Il driver di Monaco è un caso di fedeltà ai limiti del fanatismo: benché sia riuscito a correre per il titolo solo una volta – nel 2022 vedendoselo strappare da Max Verstappen alla fine del torneo – con Ferrari, Leclerc ha sempre sostenuto di voler continuare a correre con la Rossa e di voler portare il titolo a casa con la tuta di Maranello addosso. Ma ad essere sinceri, arriva il momento di chiederci se ciò accadrà mai.

Lontano da Ferrari, il futuro di Leclerc vacilla

L’atleta monegasco quest’anno ha sopportato davvero di tutto, da una SF-25 poco competitiva a incidenti, piccoli errori di strategia e momenti di tensione con gli ingegneri di pista che hanno contribuito a tracciare un quadro inquietante: nessuna vittoria per Ferrari nel corso della stagione, il Titolo Costruttori sfumato molto velocemente e, soprattutto, per Charles nessuna speranza di vincere neppure una sola gara.

Leclerc ha ormai 28 anni, non più un’eta rosea per il mondo delle corse professionistiche. La nuova generazione, quella di Antonelli, è già in griglia e potrebbe surclassarlo prima che Leclerc riesca a combattere davvero per un titolo. Sono molti gli esperti e gli ex piloti che hanno ripetuto la stessa cosa: se nel 2026 la Rossa non sarà competitiva, se la GP-26 sarà un enorme fallimento come l’auto che l’ha preceduta, il divorzio con Ferrari è praticamente inevitabile.

Oggettivamente, Leclerc è uno dei migliori piloti del Circus. Uno di quelli capaci di andare oltre i limiti materiali della macchina ed ora, anche uno dei più esperti. Team come Aston Martin, Mercedes o magari Red Bull che fatica molto a trovare un comprimario a Max Verstappen pagherebbero oro per averlo in auto. La nostra predizione? Se tra un anno staremo ancora parlando di una Ferrari così lenta, lo faranno seriamente.