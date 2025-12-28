Bezzecchi ribalta la MotoGP, l’annuncio fa tremare Marquez e Bagnaia

Marc Marquez e Pecco Bagnaia avranno un avversario in più nella corsa al titolo 2026: Marco Bezzecchi vuole ribaltare la MotoGP.

Tre Gran Premi e tre Gare Sprint vinte, più altri podi e la sensazione di essere davvero riuscito a fare quella crescita tanto attesa. Tra i protagonisti del Mondiale 2025 c’è stato senza dubbio anche Marco Bezzecchi, che ha concluso al terzo posto in classifica piloti dietro il dominatore Marc Marquez e il fratello Alex Marquez.

Bezzecchi aveva chiuso al terzo posto anche nel 2023 (con la Ducati) ma era poi incappato in una stagione piuttosto complicata nel 2024. Ora, invece, il pilota di Rimini ha ritrovato voglia, determinazione e prestazioni con l’Aprilia, riuscendo a piazzarsi davanti al due volte campione del mondo Pecco Bagnaia.

Tutti i suoi tifosi attendono ora di capire se Bezzecchi farà altri passi in avanti e arrivi magari a contendere il titolo a Marc Marquez e alla Casa di Borgo Panigale. In una bella intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato anche su questo aspetto Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, che ha fatto chiaramente capire come il team debba puntare ad alzare l’asticella nel 2026.

Bezzecchi ribalta la MotoGP: ora Marquez deve preoccuparsi

“Dobbiamo puntare a giocarci la vittoria in ogni Gran Premio – le parole di Rivola, che vuole un team in grado di coltivare le ambizioni più grandi – Battere Marc Marquez è la grande sfida: speriamo di andarlo a prendere. Con Ducati è una rivalità bella, è il sale della nostra crescita“. Il discorso si è poi spostato proprio su Bezzecchi e sulla sua ottima seconda parte di stagione: una base eccellente da cui ripartire per un 2026 da vivere ancora più da protagonista.

“A Silverstone c’è stata la svolta -ha detto Rivola – Sono fiducioso che Marco possa lottare per il Mondiale, tra noi c’è un feeling naturale e vogliamo che diventi la nostra bandiera. Ora vorrei vederlo con un compagno di squadra al top, per non avere il focus della squadra interamente su di sé“. Il riferimento è chiaramente a Jorge Martin, costretto a rimanere fuori praticamente per tutta la stagione a causa di una serie incredibile di infortuni.

“Spero Jorge torni in forma, l’obiettivo è rinnovare con entrambi i piloti“, ha aggiunto l’amministratore delegato di Aprilia Racing, confermando di avere le idee molto chiare: l’obiettivo è proprio quello di tentare di mettere fine al dominio Ducati.