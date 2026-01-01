Ferrari in vantaggio per il 2026, Vasseur svela il motivo: tifosi al settimo cielo

Le previsioni per il 2026 erano tutte vere. La Ferrari di Frederic Vasseur è in enorme vantaggio sui rivali, lo spiega il TP in persona con queste parole.

Nonostante la stagione del 2025 sia appena finita, la Formula 1 è già in fermento per quella del 2026: non potrebbe essere altrimenti in uno sport dove per rimanere competitivi, i team si preparano con larghissimo anticipo alla stagione che viene dopo, in particolare, lavorando all’auto della stagione seguente già mentre quella corrente non è chiusa.

Qui si crea subito una spaccatura negli esperti: squadre come Red Bull che si è giocata il Titolo Piloti fino all’ultimo o la stessa Ferrari, intenzionata a regalare almeno una vittoria ai tifosi entro fine anno, si sono esposte molto continuando ad aggiornare le monoposto fino all’ultimo. Per molti nello specifico, Ferrari e Frederic Vasseur, suo Team Principal, avrebbero sbagliato ad intestardirsi sulla SF-25 fino quasi a fine anno, spendendo almeno 3 milioni di euro.

Eppure, nonostante tutte le critiche, il Team Principal francese della squadra italiana guarda alla prossima stagione caratterizzata da enormi cambi nel regolamento ufficiale che aprono le porte a qualsiasi finale possibile con estrema fiducia. In particolare, secondo l’uomo, c’è un dettaglio che rende la stagione 2026 particolarmente ghiotta per Ferrari.

Nove giorni di vantaggio: Vasseur sta esultando

Come sanno tutti i veri appassionati, a gennaio inizieranno già i test invernali per le nuove monoposto. Il calendario ha un importante aumento di giorni per questa eventualità, con ben 9 giorni complessivi contro i 3 delle ultime annate: ci saranno 4 giorni a Barcellona tra il 26 ed il 30 gennaio seguiti a ruota da altri a febbraio, compresi tra l’11 ed il 13 e poi dal 18 al 20 in Bahrain, stavolta aperti al pubblico che volesse assistere.

Ebbene, Vasseur ritiene che questo possa essere un decisivo vantaggio per Ferrari, come cambio regolamentare: “Non siamo abituati ad avere tutti questi giorni di test” racconta a The Race il TP “Nelle ultime quattro o cinque stagioni ne abbiamo fatti tre. È un vantaggio, ma è anche un programma completamente diverso. Ciò significa che il primo obiettivo in questo tipo di stagione è ottenere l’affidabilità“, spiega la sua strategia il dirigente.

Riferendosi all’alta percentuale di ritiri, Vasseur ritiene che un’auto più affidabile sia la chiave per dominare da subito la stagione in arrivo, cosa che si può fare anche grazie a questa novità sui test privati e pubblici in pista: “Quello che vogliamo evitare, rispetto al 2025, è che quando all’inizio della stagione siamo stati squalificati, abbiamo perso chilometri, abbiamo perso riferimenti, e poi si finisce per rincorrere ed è un processo lungo”, conclude. Anche un viaggio di mille chilometri del resto inizia con il primo passo.