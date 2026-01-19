Lacrime Lindsey Vonn, la perdita è devastante: dolore immenso

Allarme gravissimo lanciato dalla famosa sportiva americana. Qualcuno le ha sottratto la cosa più preziosa, ora è alla ricerca di giustizia.

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono sempre più vicine e mentre gli italiani puntano su atlete come Arianna Fontana o Federica Brignone che si sta riprendendo sempre meglio da un grave infortunio rimediato oltre 6 mesi fa, gli americani hanno a loro volta una stella da schierare. Si tratta di Lindsey Vonn, talentuosa sciatrice che però in queste ore, ha subito un colpo durissimo.

L’atleta, specializzata nello sci alpino, ha conquistato numerose medaglie – tra cui anche ori – in eventi che spaziano dalle Olimpiadi fino ai Mondiali di sci. Si tratta di una sportiva riconosciuta in tutto il mondo che è molto attesa alla manifestazione che si terrà in Italia il mese prossimo. Se non fosse che in queste ore ha avuto a che fare con un enorme problema.

Purtroppo, gli sportivi non sono al sicuro da reati e furti. Anzi, considerando quanto guadagnano, si può pensare che siano tra le categorie più prese di mira dai ladri, lo abbiamo visto con il padre del defunto pilota Jules Bianchi che ha subito un furto gravissimo, relativo a dei kart utilizzati per la sua squadra corse. Qualcosa di simile è accaduto alla Vonn in queste ore.

L’appello disperato di Lindsey Vonn

La sciatrice del Minnesota ha lanciato un appello accorato sui social network per chiedere la restituzione di qualcosa di molto prezioso che a suo dire le sarebbe stato sottratto senza riguardo da un ladro proprio in Italia, a Tarvisio. La località molto amata dalle persone che si intendono di sport invernali in Friuli Venezia Giulia è stata visitata dalla sciatrice che non si porterà dietro soltanto un bel ricordo purtroppo.

Lo strumento rubato è nero, giallo e rosa ed è un bastoncino per sciare che, a detta della Vonn, ha usato per ben 10 anni in tutti i suoi allenamenti e nelle gare più importanti: “Se qualcuno lo ha visto mi contatti, ha un valore speciale per me”, aveva affermato in un post su Instagram l’atleta. Poi, proprio nelle ultime ore, mentre scrivevamo queste righe, ecco la svolta.

La Vonn ha avvisato mediante una storia su Instagram che lei stessa sarebbe riuscita a ritrovare l’amato tesoro definendosi una vera “detective”. Non ha però spiegato se lo aveva veramente rubato qualcuno o se lo ha soltanto smarrito. Un memorandum per ricordarci di tenere sempre al sicuro gli oggetti che per noi hanno grande valore. Ci vuole un nonnulla a perderli e tantissimo tempo per ritrovarli.