Valentino Rossi, dopo il 2015 ora questa: batosta assoluta

Valentino Rossi non si aspettava di certo di dover fare i conti con una situazione addirittura peggiore del 2015: cosa sta succedendo.

Valentino Rossi è attualmente impegnato a costruire una VR46 Racing sempre più forte e competitiva. Nei giorni scorsi sono state svelate le Ducati con cui il team di proprietà del Dottore parteciperà al Mondiale 2026 di MotoGP: i veli del progetto ‘Black and Light’ sono stati tolti dai due piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

“Vogliamo migliorare e puntare a vincere una gara, perché quando vinci tutto assume un significato diverso. Sarà fondamentale trovare maggiore continuità, considerando che nella passata stagione abbiamo alternato buoni risultati a qualche inevitabile alto e basso“, le parole di Valentino Rossi in occasione della presentazione delle nuove moto. Non è un segreto che il sogno di Vale sia quello di provare a impedire che il suo grande rivale Marc Marquez vinca il decimo titolo iridato, sorpassandolo definitivamente nella speciale classifica di coloro che hanno vinto più Mondiali (il Dottore ne ha 9).

Rossi non manca mai di sottolineare che non ha mai perdonato il pilota di Cervera per quanto accaduto nel 2015, quando Marquez ostacolò in maniera evidente il Dottore per favorire il suo connazionale Lorenzo (che poi vinse il titolo). Ora, però, Valentino Rossi si ritrova a dover fare i conti con un’altra mazzata: l’accusa arriva direttamente da suo padre Graziano.

Valentino Rossi a pezzi, mazzata tremenda: peggio del 2015

Graziano Rossi ha spiegato nel dettaglio che Valentino e i suoi collaboratori gli hanno fatto firmare un foglio dopo quattro ricoveri e due operazioni. Al momento il papà del Dottore non aveva capito di cosa si trattasse: con quella firma, però, il nove volte iridato è diventato suo amministratore di sostegno. Quando suo papà ha deciso di revocare il tutto e di sposare la sua compagna Ambra, il campionissimo di Tavullia ha presentato denuncia contro di lei per circonvenzione di incapace.

“A mio avviso la denuncia è maturata dal fatto che la mia famiglia, sempre assente con me, si sarebbe vista limitare le aspettative ereditarie“, ha detto Graziano Rossi, che si è poi detto pronto a fare la pace con Valentino. La compagna di Graziano Rossi ha detto di essersi sentita “umiliata e offesa” dalla famiglia del suo futuro marito (hanno in programma di sposarsi prima della prossima estate).

“Perché ho chiesto a Graziano 200 mila euro? Nel 2022 avevamo deciso di sposarci, col trasferirci a casa mia che è molto bella. Si trova nella zona di Villa Betti. Ci pagavo ancora il mutuo e non volevo lasciarla vuota – le parole della donna riportate da Sport Mediaset – Allora Graziano mi ha detto che voleva rimanere nella sua casa di Tavullia dove ha tutte le sue auto ma che intendeva aiutarmi per pagare il mutuo residuo pari a 100mila euro. Così mi ha versato due bonifici da 50mila euro l’uno come prestito infruttifero. Gli altri 100 mila me li ha dati Valentino! Sono soldi serviti a gestire le spese della casa e di tutto quello che riguarda il mio compagno“.