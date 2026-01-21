Assurdo in F1, penalizzato ancora prima di iniziare la stagione: follia

Penalità prima ancora che parta la gara, anzi, la stagione! Questo pilota è stato accolto nel modo peggiore possibile dal paddock.

La Formula 1 è probabilmente uno degli sport più severi, dal punto di vista del regolamento. Ci sono squadre e piloti che hanno letteralmente visto sfumare titoli mondiali, a causa di un’infrazione del regolamento, vuoi per una monoposto non regolamentare, vuoi per uno “sgarbo” fatto a colleghi in pista. Per questo è imperativo per piloti e addetti ai lavori muoversi sempre per evitare penalità e punizioni di sorta.

In queste ore, la FIA ci ha ricordato nel modo più brutale possibile questa realtà, accogliendo nel Paddock un pilota a cui nemmeno un lungo periodo lontano dalle competizioni ha consentito di sfuggire alla giusta pena per un errore compiuto non uno ma ben due anni fa. L’atleta, incredulo, vedrà quindi iniziare la sua stagione in salita con tutto ciò che questo comporta.

A differenza per esempio del calcio dove un punto di penalità si recupera tranquillamente già con un pareggio, in Formula 1 dove spesso la lotta per i titoli si corre all’ultimo punto, vedi ciò che è accaduto lo scorso anno tra Max Verstappen, Lando Norris ed Oscar Piastri, anche una singola penalità può fare la storia. Vediamo a chi tocca questo fardello.

La FIA dà il bentornato a Valtteri Bottas con la penalità

Noto sopratutto per aver infranto il record di velocità massima mai raggiunta in pista in una gara iridata, il finlandese Valtteri Bottas non si vedeva in questo variopinto mondo dal 2024. Dopo la chiusura di Alfa Romeo, l’atleta aveva continuato a correre per un anno con Sauber ma, non vedendo risultati sufficienti a giustificare la sua presenza al team, ha scelto di allontanarsi dallo sport. Fino a quest’anno.

Con enorme disappunto dei tifosi di Schumacher che vedevano in suo figlio Mick il candidato perfetto per il secondo sedile di Cadillac, esordiente di quest’anno assieme ad Audi, Bottas gli ha “soffiato” il posto all’ultimo e tornerà quindi nel paddock dopo 2 anni di assenza. La FIA però non si è scordata affatto di lui: l’8 dicembre del 2024 al GP degli Emirati Arabi Uniti, il pilota finnico è finito nella lista dei cattivi per un contatto con Sergio Perez – quest’anno suo compagno di squadra – e successivamente con Kevin Magnussen che fece un incidente per sua responsabilità

La penalità da scontare per quell’errore molto grave era una partenza indietro di 5 posizioni rispetto alla qualifica nel GP successivo ma a Bottas, già deciso a ritirarsi, era interessato poco. Ora però le cose sono ben diverse: alla sua prima gara con la nuova scuderia americana l’atleta sarà obbligato a fare i conti con il fantasma del suo passato. Non proprio l’inizio di campionato che la General Motors si sarebbe sognata, poco ma sicuro.