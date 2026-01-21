Ferrari, il 2026 sarà la fine: “Sarà un disastro”

Non c’è pace né pietà per Maranello: la scuderia italiana parte nel 2026 sotto un oscuro presagio. E’ tutto finito prima di iniziare.

Secondo il severo Team Principal di Ferrari Frederic Vasseur, anche la stampa italiana ha la sua parte di responsabilità per l’andamento cattivo della stagione 2025 di Ferrari in Formula 1. Ora, considerando che la squadra ha corso con una monoposto poco competitiva, che uno dei suoi piloti non ha mai finito una gara sul podio e l’altro non ha vinto nemmeno un gran premio questa tesi pare discutibile come minimo.

Sicuramente, è innegabile che sulle spalle di Ferrari ci sia stato un accanimento da parte dei media – non soltanto italiani – rivolto soprattutto a Lewis Hamilton che forse molti vedono ancora sotto una lente diversa. E’ stato il rivale di Michael Schumacher ossia del beniamino di Ferrari per anni e forse, come successo nella rivalità Rossi-Marquez, molti non hanno mai superato quella storia.

La squadra cercherà sicuramente di fare del suo meglio per “tappare” la bocca ai tanti critici che in alcuni momenti hanno davvero esagerato, nelle loro reprimende contro Maranello. Ironico che proprio il fratello di Schumacher si sia unito al coro di chi, per usare un termine terra terra, funge da proverbiale uccello del malaugurio nei confronti del team anche per questo campionato.

Schumacher spietato su Ferrari: sarà un vero flop

Il progetto di Ferrari è partito già tra le polemiche per il motore “truccato” di Mercedes che, qualora la federazione scegliesse di non prendere provvedimenti per cancellare la zona grigia del regolamento che consente di aumentare il rapporto di compressione, potrebbe dare filo da torcere agli italiani. Un altro tedesco, Ralf Schumacher, si è però unito a questi pronostici avversi, per ben altre ragioni.

Ralf, opinionista sportivo legato al mondo della Formula 1 di cui ha fatto parte per tutta la vita, ha parlato del progetto della SF-26 che non gli pare così solido. Anzi, alla prova dei fatti, ha scarsissima fiducia nel potenziale dell’auto e della squadra: “Per quanto riguarda la Ferrari, il disastro sembra già essere dietro l’angolo, almeno leggendo tra le righe. È questo l’aspetto che salta maggiormente all’occhio ancora una volta”. Il dettaglio preoccupante, per lui, riguarda il gioco di squadra.

L’ex atleta germanico afferma che dalle informazioni in suo possesso ci sarebbero praticamente due SF-26 diverse con un assetto talmente differente da sembrare incompatibili tra loro, per venire incontro alle esigenze di Leclerc ed Hamilton: “Se così fosse, sarebbe un disastro fin dall’ inizio: l’ho sempre detto, non si possono sviluppare due vetture. E anche Fred Vasseur lo ha lasciato intendere. Lo scenario è tutto meno che ideale“, fa sapere l’ex pilota. Non possiamo avere conferma di questa notizia ma se così fosse in effetti le premesse non sono buone.