Hamilton campione del mondo, ribaltone Ferrari: annuncio in F1

Lewis Hamilton è pronto a riscuotere un altro titolo mondiale. L’analisi perfetta del campione rivela tutta la verità.

Tutti i tifosi di Formula 1, non solo quelli di Ferrari, sperano di poter vedere nel corso dell’anno un nuovo Lewis Hamilton, più simile al campione che ha portato a casa ben 7 titoli mondiali raggiungendo il record di Michael Schumacher. Un primato che in teoria, l’inglese potrebbe anche migliorare, se soltanto la SF-26 fosse una monoposto davvero competitiva e moderna.

Come andranno davvero le cose questo nuovo anno? Bella domanda, gli esperti e soprattutto i colleghi e gli ex colleghi che oggi commentano le gare e prevedono le prestazioni dei piloti si fanno la stessa domanda. Molti sono convinti che la carriera del pilota sia praticamente finita, viste le prestazioni dello scorso anno e della sua età ormai non più rosea.

Sarebbe però davvero bello vedere un ottavo titolo di Hamilton proprio con Ferrari, la squadra che più di tutte – tra i grandi nomi – ha bisogno di una vittoria. C’è una speranza che Lewis quest’anno si porti davvero a casa il titolo, secondo un famoso pilota e commentatore, ma bisognerà che le stelle si allineano, serve sopratutto che questo fattore entri in gioco.

Hamilton può vincere, basta che avvenga questo

Secondo il famoso pilota e oggi commentatore Mario Andretti, c’è un solo fattore da mettere in gioco: che Hamilton ritrovi se stesso. Solo il talento dell’atleta potrebbe risollevare una carriera che ha preso una pessima piega lo scorso anno: “Dipenderà da lui, ovviamente. Non so quale sia la sua situazione mentale o i suoi desideri, ma non si può mai dubitare del suo talento, soprattutto per ciò che ha realizzato in questo sport”, afferma Andretti.

Quindi, potrebbe davvero verificarsi una situazione inattesa che i bookmakers quotano ben 51 ad 1. Hamilton può tornare a vincere il titolo, almeno secondo l’atleta in pensione: “Può sicuramente tornare a vincere il campionato del mondo”, afferma Andretti sicuro delle sue parole. Da tifosi italiani possiamo augurarcelo ma bisognerà lavorare duramente.

Come andrà la stagione, lo scopriremo tra qualche mese. Sicuramente, ciò che Andretti afferma ha un fondamento di verità e anche i “senatori” del Paddock vanno tenuti d’occhio. Anche un Fernando Alonso, vicino all’ultima stagione della sua carriera, potrebbe fare una sorpresa ai fans. Manca poco e le scommesse, nel caso vogliate farne, sono sicuramente aperte.