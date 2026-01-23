Newey ha deciso di rovinare la Ferrari: Maranello spazzata via

Adrian Newey sta cercando di rovinare Ferrari? L’ultima notizia lascia pensare che le cose stiano così. Perché il numero uno di Aston Martin è un rivale da non sottovalutare.

L’arrivo di Adrian Newey in Aston Martin ha segnato la fine di un’epoca, la golden age di Red Bull, e l’inizio di quello che potrebbe essere un capitolo fondamentale per la storia sportiva della squadra smeraldo. Molti esperti sportivi pensano che la nuova Aston Martin sia una concorrente per il titolo, specialmente la nuova vettura che ha beneficiato del nuovo regolamento in vigore.

L’unico vero problema di Aston Martin è che il suo pilota di punta, l’esperto Fernando Alonso, è, per sua stessa ammissione, molto vicino all’addio alla sua carriera di pilota di Formula 1. Ormai alla soglia dei 45 anni, l’atleta spagnolo ha già parlato molto chiaramente con la stampa del suo paese: questa potrebbe essere la sua ultima stagione, solo nel caso di un campionato molto deludente, potrebbe rimanere per un anno in più per non chiudere la carriera in modo poco competitivo.

Il sostituto perfetto, dunque, viene proprio da Ferrari. Del resto lo stesso Newey ha espresso molte volte apprezzamenti per uno dei piloti del team Rosso, Charles Leclerc: per come si sono messe le cose lo scorso anno, se Leclerc lasciasse il team per Aston Martin, come molti ipotizzano da tempo, a Ferrari non rimarrebbe nessuno per poterlo davvero sostituire.

Leclerc lascia Ferrari: un vero dramma

Varie indiscrezioni interne al paddock, da quando è iniziato il mercato piloti, vedono un grande interesse di Newey per Charles Leclerc: per il tipo di macchina che la squadra starebbe sviluppando in ottica 2027, proprio il monegasco sarebbe il pilota perfetto. Il fatto è che tra prestazioni negative, anche considerando la grande fedeltà di Leclerc a Ferrari, l’atleta europeo potrebbe davvero pensare di provare una nuova monoposto.

Il punto è questo: il contratto di Leclerc scade proprio nel 2027 e se questa stagione dovesse rivelarsi una triste fotocopia della passata in Ferrari, è altamente probabile che Leclerc prenda almeno in considerazione l’interesse che un altro team più preparato potrebbe avere per le sue prestazioni. Dipenderà molto da come andranno le cose quest’anno.

Insomma, se ci sarà un Leclerc su un’eventuale SF-27 non è dato saperlo, non così presto. Una proposta economica molto interessante di Newey, al contrario, unita ad una buona stagione 2026 di Aston Martin potrebbe tranquillamente sconvolgere gli equilibri in Ferrari. E non è detto che Leclerc sia così facile da rimpiazzare.