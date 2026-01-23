Snoop Dogg partecipa alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l’annuncio

Anche il famoso rapper emblema della West Coast si getta a capofitto nel mondo delle Olimpiadi. E non è la prima volta!

Il mondo della musica internazionale e quello dello sport entrano molto spesso in collisione, scatenando un effetto di grande interesse sia nei fans della prima che nei tifosi del secondo. Non è un caso che alle manifestazioni sportive di rilievo dal campionato di Serie A fino al Super Bowl siano spesso inclusi dei numeri musicali che spesso, ottengono più risonanza mediatica dell’evento stesso.

Negli USA che sono la patria per eccellenza del Gangsta Rap è capitato in più occasioni che proprio al Super Bowl, nel famoso spettacolo tra i due tempi, si esibissero pionieri di questo genere musicale. Di recente è capitato con Kendrick Lamar, talentuoso autore della West Coast che scrive come un letterato ma viene dalle fredde e pericolose strade di Los Angeles.

Forse, la sua carriera avrebbe avuto molto meno risalto senza pionieri come il famoso Snoop Dogg, considerato ad oggi uno dei più importanti pionieri del genere musicale nonché ambasciatore mondiale dell’amore per l’erba – non quella che si taglia con la falciatrice in giardino – e che a sua volta si è esibito prima o durante molti eventi sportivi rilevanti.

L’amore di Snoop Dogg per le Olimpiadi!

Già in occasione delle Olimpiadi di Parigi, Snoop Dogg è stato selezionato come tedoforo, diventando probabilmente il primo rapper di successo a portare la torcia olimpica. Tra le battute sul web, tra l’altro, di chi sosteneva che le “torce” che solitamente ha in mano il rapper fossero i suoi famosi spinelli. Battute a parte, a Snoop Dogg pare essere piaciuta moltissimo l’esperienza.

Confermata la notizia che il famoso artista sarà parte dello staff dell’NBC come commentatore – in qualità di “Ambasciatore della Felicità” della NBCUniversal – anche per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina che si terranno tra circa una settimana, il rapper non ha perso l’occasione per rimarcare la sua passione per lo sport, chiaramente, a modo suo!

Dogg ha espresso molto interesse per il curling, scherzando sul movimento che gli atleti fanno per portare a casa la partita, sostenendo che potrebbe fare lo stesso con un “mocio” come quando, prima di diventare famoso, lavorava al McDonald facendo le pulizie: “Sarei bravo nel curling. Io col mocio ci so fare davvero. Quando ero giovane col mocio ero il migliore. Ho lavorato da McDonald’s e da Lucky’s, e nessuno puliva come me”, l’affermazione del rapper.