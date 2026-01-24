Sci Italia, successo straordinario di Franzoni a Kitzbuhel

Dopo il successo, il primo in Coppa del Mondo, nel Super G di Wengen, Giovanni Franzoni a distanza di una settimana compie un’altra impresa clamorosa vincendo la discesa libera di Kitzbühel.

Giovanni Franzoni vince la discesa di Kitzbuhel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. 1’52″31 il tempo sulla mitica Streif del 24enne di Manerba del Garda, che precede di soli 0″07 il leader della generale, lo svizzero Marco Odermatt. Franzoni diventa così il sesto italiano, dopo Paris, Fill, Ghedina, Thoeni e Gros, a trionfare sulla Streif la pista più famosa e difficile al Mondo. Per il 25enne bresciano delle Fiamme Gialle si tratta del secondo successo in otto giorni dopo il superG conquistato a Wengen. Completa il podio il francese Maxence Muzaton, terzo a 0″39. L’altro azzurro Florian Schieder è quarto a 0″67 davanti di un’inezia al francese Nils Allegre (5° a 0″68). In top ten anche Dominik Paris, settimo a 0″93, mentre Mattia Casse è 11° a 1″40.

Le parole di Franzoni

Una consacrazione, quella del venticinquenne di Manerba del Garda, che arriva nell’immediata vigilia delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Franzoni ha commentato così ad Eurosport il suo successo nel post gara: “So che la discesa che ho fatto è difficile da replicare. Ho seguito il piano che mi ero fatto in allenamento: nonostante non mi sentissi completamente in confidenza con il tracciato, ero comunque veloce in diversi tratti della pista. Credo sia semplicemente pazzesco vincere qui. È la seconda volta che mi trovo qui dopo la vittoria di Wengen ed è incredibile”.

Franzoni continua poi così alla Rai: “Oggi è stata una giornata un po’ speciale, alla partenza avevo in testa Matteo perché l’anno scorso eravamo in camera insieme ed era la mia prima volta qui. Ero super carico per la discesa, sapevo che non è per niente facile perché Odermatt non ha mai vinto qua e gli svizzeri erano tutti stracarichi ha proseguito, parlando dell’elvetico giunto secondo per 7 centesimi. Dopo il superG ero super motivato, volevo fare tutto quello che potevo, nella prima parte ho faticato un po’, poi ho sciato veramente da paura”.