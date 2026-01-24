Svolta in casa Ferrari, Hamilton copia Leclerc: è la mossa vincente

Dopo la scorsa stagione ed i problemi che questa decisione ha portato, il pilota non avrà più lo stesso team. Hamilton e Leclerc hanno deciso questo.

Stando a molti esperti di motori e Motorsport le cattive prestazioni a cui il Cavallino Rampante è andato incontro negli ultimi anni non possono essere dovute soltanto ad una monoposto poco competitiva o a problemi dei piloti. C’è tutta una squadra che ruota intorno a questi due individui, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che è egualmente colpevole – o da lodare in caso di vittoria – delle ultime stagioni.

Anche nel 2022, stagione in cui Leclerc ha quasi portato Ferrari al gradino più alto del podio, Ferrari ha evidenziato dei grossi problemi di strategia. L’errore più grossolano che tutti i fans non perdonano alla squadra è sicuramente il montaggio delle gomme “Hard” sulla monoposto di Charles nel GP di Ungheria, scelta strategica che ha fatto precipitare dalla pole al sesto posto l’atleta facendo sfumare anche la vittoria stagionale.

Quindi, come abbiamo visto, c’è un problema al livello di squadra, prima che di piloti. Nel corso della stagione passata, si è spesso accennato a presunti problemi di intesa, sopratutto tra il nuovo arrivato Hamilton ed i box. Alcuni hanno addirittura ipotizzato che fosse Fred Vasseur il problema, prima che gli stessi piloti smentissero questa ipotesi. Un cambiamento avvenuto nelle gerarchie del Cavallino, però, ha confermato che un problema c’era sul serio.

Novità per i due piloti: così, funziona meglio tutto il team

Nel corso del 2026 è arrivata la notizia che l’Ingegnere di Pista di Lewis Hamilton Riccardo Adami è stato sostituito. I team radio furiosi e passivo-aggressivi tra i due erano circolati sul web, lasciando pensare ad una scarsa chimica tra i due, al punto che il famoso pilota Montoya ha affermato che: “Se fosse stato il mio ingegnere di pista, sarebbe disoccupato”.

In casa Ferrari, è già aperta la corsa a chi sarà il nuovo Ingegnere di Pista di Hamilton. Il nome più quotato è Luca Diella, considerato il naturale erede di Adami nonché un membro del team con cui Lewis pare avere una certa chimica. Tuttavia, c’è anche un’opzione diversa che molti consideravamo infattibile: l’Ingegnere di Pista Bryan Bozzi, lo stesso di Leclerc, potrebbe seguire entrambi i piloti.

Questo ovviamente sovraccaricherebbe di lavoro Bozzi ma avrebbe come enorme vantaggio l’attuazione di una strategia più omogenea che impedirà che si vedano errori o strafalcioni come quelli dello scorso anno, in cui il monegasco e l’inglese a volte sono quasi arrivati a mettersi i bastoni tra le ruote. Ai test di Barcellona, intanto, vedremo con quale assetto il team si prepara a muoversi per la stagione corrente.