Ferrari nei guai, 2026 da buttare: mazzata assoluta

Grossi problemi per Ferrari all’alba dell’arrivo della SF-26: l’auto è già troppo lenta, colpa dei tedeschi!

In questi giorni a Fiorano, storico tempio del Motorsport italiano, è stata finalmente svelata la Ferrari SF-26, la monoposto con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton, forse seguiti dallo stesso Ingegnere di Pista Bryan Bozzi, tenteranno di lasciarsi alle spalle gli spettri della scorsa stagione 2025. L’obiettivo è dichiarato: tornare a vincere.

Chiaramente per un team che non vince un titolo da oltre 10 anni questa è una dichiarazione di intenti molto forte. La vettura dovrà essere molto buona, per poter anche solo dare una chance ai due atleti di approdare al primo posto nella maggior parte delle gare, condizione necessaria e fondamentale per far mangiare la polvere a Verstappen, Norris e Russell.

Proprio citando la Mercedes, il team potrebbe già partire avvantaggiato, vanificando quanto di buono fatto dalla scuderia italiana nel merito della vettura. Ricordate il caso sul motore tedesco che ha spaccato in due il Paddock creando una grossa patata bollente che la FIA deve gestire? Le ultime notizie non sono buone per Ferrari e le altre rivali che si sono opposte a questo ritrovato tecnologico.

Allarme rosso per Ferrari, Toto Wolff se la ride!

Toto Wolff e Mercedes hanno attirato polemiche sulla loro nuova monoposto addirittura prima di svelarla: la questione spinosa riguarda l’Articolo 5.4.3 del regolamento del 2026. Riassumendo in soldoni, il rapporto di compressione della vettura “a freddo” è corretto per le regole ma, grazie all’effetto che il calore ha sui materiali, si innalza durante la gara portando ad un vantaggio stimato in 15 cavalli alla vettura Mercedes.

La FIA che aveva chiamato un meeting con i costruttori per metà gennaio ha finalmente deliberato: il motore V6 di Mercedes è legale per il regolamento e questa è una doccia fredda per Ferrari ed altri team. Il team italiano era tra quelli che si erano opposti a questa decisione per motivi ovvi: Mercedes parte con un vantaggio, ottenuto sfruttando la zona grigia del regolamento e per Ferrari è tardi per provare ad adottare una soluzione analoga.

In ogni caso, mal comune mezzo gaudio: Ferrari non è l’unico team a cui questa situazione pesa, pensiamo a Cadillac che usa il suo stesso motore, o a Williams che pare addirittura non aver passato i crash test. Alla fine, è solo Wolff a potersela ridere e ad aver ancora una volta utilizzato in modo intelligente le risorse della sua squadra. Basterà per arginare Red Bull e McLaren?