Allarme Ferrari, raggiunto il limite a Maranello: paddock senza parole

Il limite è vicino, Maranello ha annunciato il tutto pubblicamente. I tifosi seguono con apprensione lo svolgersi dei fatti.

La presentazione della SF-26 a Fiorano ha acceso l’entusiasmo dei tifosi del Cavallino ma anche diverse critiche che più che alla squadra ed al lavoro che ha condotto nei test pre stagionali, stavolta, sono rivolte alla FIA. La decisione di rendere legale il motore V6 sviluppato da Mercedes che ha un rapporto di compressione variabile a seconda dello stato dell’auto – accesa e in gara o spenta e ai box per i controlli – penalizza sicuramente Maranello e molti altri team che si erano opposti a questa tecnologia.

In ogni caso, ormai siamo in ballo e dobbiamo ballare, questo avranno pensato sicuramente il Team Principal Frederic Vasseur ed i piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton in merito alla situazione in cui si trovano. In fin dei conti, la SF-26 parte con buone premesse, i piloti sembrano soddisfatti delle prestazioni che l’auto ha fornito in pista durante lo shakedown preliminare.

La scuderia per ovvie ragioni non può rilasciare molte informazioni sulla monoposto perché queste, vuoi o non vuoi, finirebbero per avvantaggiare i rivali nella conoscenza della macchina. Tuttavia, un dettaglio è trapelato e sembra quasi che Maranello ci tenesse a farlo sapere a tutti, per mettere i puntini sulle “i” ben prima della partenza del campionato.

Ferrari ha dichiarato di essere sopra il limite

Chiaramente, le monoposto di Formula 1 devono rispettare delle stringenti regole anche per quanto riguarda le dimensioni e la massa dei mezzi che scendono in pista. In questo senso Ferrari sembra aver fatto un buon lavoro. La vettura infatti deve rispettare un limite minimo di peso, fissato a 768 chilogrammi per quanto riguarda la stagione 2026.

L’auto che ha girato a Fiorano, secondo Loic Serra, ingegnere del Cavallino Rampante, è appena 2 chilogrammi sopra questo limite, con olio, piloti e dotazione di gara. Un peso di 770 chilogrammi che garantisce sulla carta il rapporto peso-potenza migliore possibile in griglia, a meno che una vettura di un’altro team non pesi un chilo in meno, e che permette di prevedere miglioramenti di ogni genere durante la stagione.

Questo dato non dice molto da solo ma il fatto che la squadra abbia voluto sottolinearlo e, sopratutto, renderlo pubblico prima ancora che fosse richiesto sembra un modo per mostrare ai rivali i denti e, allo stesso modo, rassicurare i tifosi. Si, il team ha imparato dagli errori dello scorso anno e ci tiene a non ripeterli e a schierare una macchina che possa puntare alla vittoria finale. Vedremo se tale impegno darà anche i suoi frutti.