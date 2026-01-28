Carolina Kostner, la passione segreta. Il pattinaggio era solo la seconda

La famosa stella del pattinaggio italiano ha una passione che non c’entra niente con lo sport. Il pattinaggio era solo il piano B!

Lo sport professionistico è un’attività che porta via ore ed ore al giorno, lasciano davvero pochi momenti di svago o tempo per gli hobby e le altre passioni agli atleti che lo praticano. Questo vale per ogni disciplina, dalle più note e meglio retribuite come il calcio fino a sport più di “nicchia” che magari richiedono anche più sessioni di allenamento settimanali.

Pochi sport sanno essere impegnativi come il pattinaggio e poche pattinatrici sono diventate famose in Italia come Carolina Costner, atleta classe 1987 originaria di Bolzano. La famosa atleta, specializzata nel pattinaggio artistico sul ghiaccio, ha portato a casa una grande quantità di medaglie che la rendono una delle atlete italiane di maggiore successo in questo campo.

Un bronzo olimpico, diversi ori mondiali ed una serie di successi nei campionati italiani a tutti i livelli catalogano la Costner come uno dei nomi più importanti di questo sport. Da qualche anno, pur non avendo mai annunciato in via ufficiale un ritiro dallo sport professionistico, la 38enne è passata al lato di formazione tecnica di nuovi atleti, abbandonando le competizioni. E forse, ora ha tempo per dedicarsi alla sua vera passione.

Ma quale pattinaggio: la Costner ama questo hobby

Cosa fa la Costner quando è lontana dalle competizioni, cosa che accade sempre più spesso, a parte preparare giovani talenti al mondo dello sport e della gara? L’atleta ha una passione sorprendente che non ci saremmo mai aspettati che, dalla palestra la porta direttamente in giardino e poi, dietro il bancone di una cucina; non contenta di preparare i suoi piatti, l’atleta ama anche coltivarne gli ingredienti di persona.

Carolina Costner ha una grande passione per la campagna, l’orto e la cucina, come ha affermato lei stessa in una vecchia intervista risalente ai tempi in cui gareggiava ancora a livello olimpico: ” E’ importante avere un momento per me dove mi alleno e pattino. Ma mi piace anche cucinare, mi piace fare l’orto, ho anche un’asinella che si chiama Olimpia“.

Una passione che forse non ci saremmo aspettati: del resto voi ce lo vedete un atleta con un bronzo olimpico che si dà da fare con la vanga nell’orto di casa? Noi, assolutamente si: un buon lavoro fisico per mantenersi in forma può essere anche questo, oltre a trattarsi di un’attività sana che rimette in contatto l’anima con la natura. Qualcosa che forse, farebbe bene un po’ a tutti noi.