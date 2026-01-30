L’urna di Nyon ha decretato chi sarà l’avversaria dell’unica italiana ai playoff di Europa League: con la Roma già agli ottavi, il Bologna andrà in Norvegia.
Sfida scandinava per il Bologna: dopo la qualificazione alle migliori otto della Roma dalla Phase della Europa League, i sorteggi hanno svelato l’avversaria dell’italiana ai playoff con i felsinei che dovranno superare i norvegesi del Brann per staccare il pass per gli ottavi di finale.
SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: IL TABELLONE DEI PLAYOFF
FULL EUROPA LEAGUE PLAY-OFF DRAW!
🇬🇷 PAOK 🆚 Celta de Vigo 🇪🇸
🇫🇷 Lille 🆚 Red Star Belgrade 🇷🇸
🇬🇷 Panathinaikos 🆚 Viktoria Plzeň 🇨🇿
🇹🇷 Fenerbahçe 🆚 Nottingham Forest 🏴
🇧🇬 Ludogorets 🆚 Ferencváros 🇭🇺
🏴 Celtic 🆚 VfB Stuttgart 🇩🇪
🇭🇷 Dinamo Zagreb 🆚 Genk 🇧🇪
Brann – BOLOGNA
Paok Salonicco – Celta Vigo
Lille – Stella Rossa
Panathinaikos – Viktoria Plzen
Fenerbahce – Nottingham Forest
Ludogorets – Ferencvaros
Celtic – Stoccarda
Dinamo Zagabria – Genk
Il percorso del Bologna in Europa League
Le gare d’andata dei playoff di Europa League, dopo i sorteggi, si giocheranno il 19 febbraio, mentre quelle di ritorno una settimana più tardi il 26 febbraio, con la finale in programma in Turchia a Istanbul al Beşiktaş Park. Se dovesse superare il Brann ai playoff, agli ottavi sfiderebbe o la Roma o il Friburgo. Il Bologna poteva pescare o la Dinamo Zagabria o i norvegesi del Brann affrontati proprio nella Phase League a novembre. Al Dall’Ara terminò 0-0 con i felsinei che giocheranno in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Lykogiannis nel primo tempo.
BOTH Italian teams qualify for the next Europa League round
✅ Roma qualify in 8th place to secure R16
Roma qualify in 8th place to secure R16

Bologna qualify in 11th and will have to play 2 playoff matches
Tanti rimpianti per la formazione di Vincenzo Italiano che, considerando le avversarie affrontate durante il proprio percorso europeo avrebbe potuto tranquillamente staccare il pass diretto per gli ottavi con la possibilità di affrontare la Roma nel più classico dei derby italiani.