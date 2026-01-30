Home » Calcio » Europa League, sorteggi playoff: ecco l’avversaria Bologna

Europa League, sorteggi playoff: ecco l’avversaria Bologna

L’urna di Nyon ha decretato chi sarà l’avversaria dell’unica italiana ai playoff di Europa League: con la Roma già agli ottavi, il Bologna andrà in Norvegia.

Sfida scandinava per il Bologna: dopo la qualificazione alle migliori otto della Roma dalla Phase della Europa League, i sorteggi hanno svelato l’avversaria dell’italiana ai playoff con i felsinei che dovranno superare i norvegesi del Brann per staccare il pass per gli ottavi di finale.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: IL TABELLONE DEI PLAYOFF

Brann – BOLOGNA

Paok Salonicco – Celta Vigo

Lille – Stella Rossa

Panathinaikos – Viktoria Plzen

Fenerbahce – Nottingham Forest

Ludogorets – Ferencvaros

Celtic – Stoccarda

Dinamo Zagabria – Genk

Il percorso del Bologna in Europa League

Le gare d’andata dei playoff di Europa League, dopo i sorteggi, si giocheranno il 19 febbraio, mentre quelle di ritorno una settimana più tardi il 26 febbraio, con la finale in programma in Turchia a Istanbul al Beşiktaş Park. Se dovesse superare il Brann ai playoff, agli ottavi sfiderebbe o la Roma o il Friburgo. Il Bologna poteva pescare o la Dinamo Zagabria o i norvegesi del Brann affrontati proprio nella Phase League a novembre. Al Dall’Ara terminò 0-0 con i felsinei che giocheranno in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Lykogiannis nel primo tempo.


Tanti rimpianti per la formazione di Vincenzo Italiano che, considerando le avversarie affrontate durante il proprio percorso europeo avrebbe potuto tranquillamente staccare il pass diretto per gli ottavi con la possibilità di affrontare la Roma nel più classico dei derby italiani.

