Jorge Martin rovinato, la notizia gli rovina la carriera: mazzata in MotoGP

Jorge Martin ha appena ricevuto la peggiore delle notizie: il campione spagnolo non se l’aspettava proprio, così cambia tutto.

Il Mondiale 2025 è stato un vero e proprio incubo per Jorge Martin. Lo spagnolo, passato dalla Ducati all’Aprilia, era convinto di poter competere per difendere il titolo iridato conquistato nel 2024: tuttavia la sfortuna si è totalmente accanita su Martin, andato a punti in soli 4 GP. Gli infortuni hanno tormentato la stagione del 28enne di Madrid già prima del via ufficiale: dopo le fratture alla mano destra e al piede sinistro è arrivata quella del radio che ha obbligato Martin a saltare le prime gare stagionali.

Rientrato in Qatar, il pilota spagnolo è rimasto vittima di una terribile caduta che gli ha causato undici fratture alle costole e uno pneumotorace. Non è finita: tornato in pista dopo metà stagione, Martin è caduto di nuovo in Giappone riportando una frattura alla clavicola destra che gli ha impedito di prendere parte alle ultime gare.

L’avventura con l’Aprilia non è quindi cominciata nel migliore dei modi: non a caso in questi mesi è circolata più volte l’indiscrezione di una possibile separazione anticipata con la Casa di Noale. I rumors riferivano infatti di contatti tra Martin e la Honda, che è da tempo alla ricerca di un vero sostituto di Marc Marquez. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, è arrivata una notizia che rischia di mandare all’aria i piani di Martin.

Jorge Martin rovinato, non se l’aspettava: hanno scelto un altro

Stando a quanto riportato dalla testata Autosport, infatti, Honda avrebbe deciso di puntare su un altro pilota per il 2027. La scelta del celebre team giapponese è infatti ricaduta su Fabio Quartararo: secondo Autosport il francese avrebbe già firmato un biennale con Honda HRC per il 2027 e il 2028.

La prima scelta di Honda era in realtà Pedro Acosta, ma il giovane pilota spagnolo sta facendo di tutto per approdare in Ducati. Per questo la Casa di Minato ha scelto di virare sul vincitore del Mondiale 2021. Ma allora quale sarà il futuro di Jorge Martin? Sempre stando ai rumors non è da escludere che Martin lasci l’Aprilia al termine di questa stagione per iniziare un nuovo capitolo con la Yamaha.

Le voci rivelano che Martin sarebbe pronto a firmare subito questo nuovo accordo, così da concentrarsi completamente sul 2026: una stagione in cui ‘Martinator’ andrà a caccia del riscatto per dimenticare le enormi difficoltà dello scorso anno.