Open Campione, Day 4

Il PokerStars Open Campione 2026 entra subito nel vivo e fa registrare numeri importanti. Il festival, che inaugura ufficialmente il calendario poker live 2026 di PokerStars, è in corso al Casinò di Campione e proseguirà fino al 1° febbraio, con un totale di 23 eventi in programma.



Il PokerStars Open torna al Casinò di Campione, in Italia, per dare il via alla stagione 2026. Il festival si chiuderà questo 1° febbraio.

Il PokerStars Open Main Event da €1.100 ha registrato 1.582 iscrizioni per un montepremi di €1.518.720. 223 sono andati a premio nella serata di venerdì e ci sono ancora 15 in gara al Final Day. Il vincitore porterà a casa €250.440 domenica sera.

Con 7.425.000 chip, l’italiano Giorgio Favotto conclude la giornata al vertice del chipcount, seguito dagli svizzeri Elvir Nuhiu (5.245.000) e Tobias Heinsdorf (4.740.000). Ancora in gara anche il vincitore del side event PLO Michele Brandes, così come il campione FPS Paris 2023 Lorenzo Arduini.

Il Final Day inizierà alle 12:30 con 30 minuti al livello 29, con bui 40.000/80.000 e big blind ante di 80.000, poil livelli di 60 minuti. Tutti i 15 giocatori

Main Event da 1.100€: superata quota 500 iscrizioni

Il Main Event da 1.100€, con montepremi garantito di 1 milione di euro, è partito mercoledì e ha già raggiunto 533 iscrizioni complessive tra Day 1A e Day 1B Turbo.

Nel dettaglio:

Day 1A : 399 iscrizioni, 115 giocatori qualificati al Day 2

Day 1B Turbo: 134 iscrizioni, 54 qualificati

Sono già 169 i giocatori che hanno staccato il pass per il Day 2. I Day 1C e Day 1D si disputeranno giovedì 29 gennaio a partire dalle ore 13:00, con late registration aperta fino alla fine del Livello 12 del Day 2. Montepremi definitivo e payout verranno comunicati successivamente.

High Roller da 2.200€: trionfa Manuel Ferrari

Grande successo anche per il PokerStars Open High Roller da 2.200€, che ha totalizzato 214 iscrizioni per un montepremi complessivo di 410.880€.

Sono stati 31 i giocatori a premio, con la vittoria finale dell’italiano Manuel Ferrari, che ha incassato 86.800€ dopo l’heads-up contro l’olandese Thierry van den Berg, secondo classificato per 54.240€.

Campione protagonista del poker live europeo

Il ritorno di PokerStars a Campione d’Italia, enclave italiana in Svizzera affacciata sul Lago di Lugano, segna uno dei momenti più attesi della stagione. La poker room del Casinò è gestita da PokerStars e supervisionata da Luca Pagano, leggenda del poker italiano ed ex Team Pro.

Il festival rappresenta inoltre la prima occasione del 2026 per accumulare punti validi per la PokerStars Live League, seguendo le orme dei vincitori 2025 Enrico Camosci, Gerard Rubiralta Cortes e Steinn Thanh Du Karlsson.

In palio:

157.500€ in PokerStars LIVE Credit per i primi tre classificati di ciascuna classifica

Freeroll live da 100.000€ durante il primo EPT 2027 per i migliori 30 giocatori di ogni livello (novità 2026)

Dario Sammartino nuovo Talent PokerStarsNews