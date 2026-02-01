Stop Norris, colpo di scena in F1: il comunicato del campione del mondo

L’atleta inglese ha confessato tutto: dopo la vittoria del Mondiale avrebbe voluto che succedesse, invece non gli hanno dato tregua.

Lo scorso anno è stato davvero liberatorio per Lando Norris, divenuto l’undicesimo pilota inglese a vincere il titolo di Formula 1 almeno una volta – si, sappiamo che la sua cittadinanza è belga ma l’atleta è nato nel Regno Unito – ma sopratutto, in grado di mettere a tacere le voci di chi lo dava per spacciato, vedendo in Piastri o Verstappen dei migliori candidati al titolo.

Da quest’anno però, le cose si fanno più serie. Lando dovrà anche difendere il titolo e sopratutto, tentare un’impresa non da poco provando a contribuire ad un dominio McLaren che interromperebbe il regno di Mercedes prima e Red Bull dopo a cui abbiamo assistito nell’ultimo ventennio. Un certo peso psicologico, quindi, grava sull’atleta campione in carica…

Lo stesso Norris ha confessato come si senta in queste ore, con un’intervista alla stampa in cui emerge l’altro lato del pilota professionista ossia, quello più fragile e che ci ricorda che anche sotto quel casco e quella tutta ci sono degli esseri umani che non sono macchine perfette.

Lando Norris, vorrebbe del riposo ma non ha tempo

Sceso in pista in quel di Barcellona sulla nuova MCL40 fregiandosi del numero 1 strappato dopo 4 anni a Verstappen, Norris ha provato a fondo l’automobile per capire il suo funzionamento e fare pratica cont tutti i sistemi di bordo che, quest’anno, potranno consentirgli forse di difendere il titolo. Compito arduo, sia per l’agguerrito compagno Piastri che peri tanti rivali affamati che gli correranno dietro.

Il pilota si è detto carico ed entusiasta per l’inizio dei test ma ha anche confessato che forse, qualche giorno extra di relax anche solo per metabolizzare la grande impresa compiuta e vivere a fondo le sensazioni positive gli avrebbe fatto piacere: “Vorrei avere ancora un mese per rilassarmi e godermi tutto, assaporare ogni momento. Sono state poche settimane di pausa. Non mi è sembrato nemmeno un mese. Sono state poche settimane in cui ho cercato di realizzare ciò che era successo l’anno scorso”, le sue dichiarazioni.

L’atleta ha detto anche che solo adesso si rende conto a pieno che il suo sogno di una vita è diventato realtà. Purtroppo, gli atleti professionisti non si fermano praticamente mai, cosa che molti di noi spesso scordano quando li accusano di essere “viziati e strapagati”. Magari alcuni di loro lo sono: di certo, non Norris, che ci ha appena mostrato il suo lato più sensibile.