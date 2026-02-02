Il caso Bagnaia allontana Marquez da Ducati: l’addio è annunciato

Il mancato rinnovo del contratto di Francesco Bagnaia ha influenze pesantissime anche sui Marquez. Entrambi i fratelli sono sconvolti.

Potremmo parlare di un disastro annunciato, ma il mancato rinnovo del contratto a Francesco Bagnaia in Ducati Lenovo è a tutti gli effetti un fulmine a ciel sereno, per gli equilibri della MotoGP. Pensandoci bene è davvero assurdo che un 3 volte campione del mondo si trovi senza una moto a partire dalla prossima stagione. Anche se non resterà, probabilmente, svincolato a lungo.

Le varie vicissitudini che hanno colpito anche Aprilia – presto orfana di Jorge Martin secondo la cronaca – e Yamaha – ormai sicura al 99% di perdere Fabio Quartararo che manifesta la sua insoddisfazione per la moto da un anno – aprono varie porte a Pecco che troverà facilmente una nuova casa. Difficile immaginare che resti in un team satellite di Ducati, dopo questo trattamento. Dal 2027, correrà quindi quasi sicuramente contro il suo vecchio team.

La coppia che scenderà in pista nel 2027 pare già decisa, non senza scontentare qualche nome illustre: Marc Marquez sulla prima moto e Pedro Acosta sulla seconda. Esclusi Fermin Aldeguer, infortunatosi in modo molto sfortunato, Nicolò Bulega che rimarrà presumibilmente in Superbike ma anche Alex Marquez che forse, assieme al fratello, è quello che ci è rimasto più male di tutti, per come si sono messe le cose…

Marquez, una promessa spezzata

Alex Marquez ha ricevuto una GP-26 nel team di Ducati Gresini, un gesto da parte di Tardozzi che sembrava aprire ad un suo futuro approdo in Ducati Lenovo, nel caso di un mancato rinnovo di Bagnaia. Il pilota spagnolo – e suo fratello per cui correre assieme nel team principale sarebbe sicuramente stato bellissimo – si sente sicuramente tradito, in questo momento e le conseguenze non tarderanno ad arrivare.

Diverse voci raccolte nel Paddock ma ancora prive di ufficialità danno Alex Marquez fuori da Ducati entro la fine dell’anno. Il fatto di essere destinato ad una quinta, mesta stagione nel team satellite nel 2027 nonostante il secondo posto assoluto dello scorso anno è la goccia che fa traboccare il vaso per lo spagnolo. Più volte Alex ha affermato di puntare al rosso, ora che quella porta si è chiusa, non resta che guardare altrove.

La destinazione di Marquez potrebbe essere il team KTM, orfano proprio di Acosta, in cui andrebbe a correre affiancandosi a Maverick Vinales. Certo, non parliamo di una squadra che punta al primo posto. Ma almeno Marquez avrebbe sicuramente un team costruito su di se ed un progetto che lo vede come primo pilota. Sempre se le sue prestazioni nel 2026 saranno all’altezza.