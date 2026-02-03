Hamilton si ritira prima di fine 2026, che mazzata per la Ferrari: l’annuncio

Lewis Hamilton vicino al ritiro, questa volta è davvero evidente; la vera problematica è che potrebbe lasciare Ferrari orfana di un pilota nel corso del 2026.

Il grande outsider di questa stagione è Lewis Hamilton, il che è incredibile pensando che ben 7 titoli mondiali sono il bottino di guerra con cui l’atleta si appresta a compiere 40 anni; eppure, le prestazioni del pilota britannico lo scorso anno sono state a dir poco da fondo classifica. Nessuna vittoria, 21 gare di fila senza podio e nessun tipo di intesa con la squadra o la SF-25 almeno secondo le sue interviste.

Ai blocchi di partenza del 2026, Hamilton si presenta con un lieve ottimismo, precisando comunque che: “abbiamo tantissimo lavoro da fare” riguardo al percorso di avvicinamento di Ferrari condotto a Barcellona. A prescindere dall’intesa che il pilota potrebbe trovare – o meno – con la nuova SF-26 però, c’è una grave preoccupazione che aleggia sulla squadra.

L’età del pilota non è più rosea e anche l’ultimo alfiere della sua epoca ossia Fernando Alonso in Aston Martin ha già parlato chiaramente di un ritiro imminente. Hamilton resta in pista, per ora, ma secondo un pilota che ha corso addirittura con Schumacher, potrebbe essere solo questione di tempo prima che il britannico se ne vada. Forse, piantando in asso Ferrari.

Hamilton via a metà 2026, una rivelazione agghiacciante

Sembra passata una vita da quando Damon Hill ha vinto il titolo in Formula 1: in effetti, è stato 30 anni fa esatti, nel 1996 quando l’atleta ancora non sapeva che la sua rivalità con Michael Schumacher sarebbe entrata nella storia. Il pilota britannico si è espresso, come molti colleghi della nazione del resto, sul caso Hamilton che è il più chiacchierato di Gran Bretagna.

Per Hill, la carriera di Alonso ed Hamilton è praticamente finita e il pilota non pensa che potrà esserci nessun glorioso ritorno di fiamma, come ha spiegato a The Race in questi giorni: “Questo deve essere il loro ultimo anno a meno che la Ferrari non produca improvvisamente una macchina straordinaria o Adrian Newey non agiti la sua bacchetta magica sull’Aston Martin”, la riflessione di Hill che sottolinea come, anche con questo scenario, non possano vincere entrambi.

E su Hamilton? Il campione del mondo è ancora più asettico. Secondo lui, è possibile che Lewis abbia perso la gioia di guidare in questo sport, nonostante le belle parole per Ferrari: “Se Lewis avrà un altro anno come quello scorso non credo che arriverà alla fine della stagione”, sentenzia il pilota. Certo che ci sono dei vincoli contrattuali in grado di farla pagare cara al pilota, qualora dovesse lasciare Ferrari a metà stagione. Speriamo che, invece, con la SF-26 Lewis torni alla vittoria.