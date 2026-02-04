Bagnaia dice bye bye, via da Ducati: scelta fatta

Scaricato da Ducati Lenovo in modo non cerimonioso, Francesco “Pecco” Bagnaia ha già selezionato la sua prossima squadra. Si tratta di un team dalla grande tradizione sportiva.

La notizia dell’addio improvviso di Bagnaia a Ducati Lenovo è sicuramente il terremoto che la MotoGP aspettava ormai da tempo. Si sapeva che le cose, per il pilota, non andassero bene in rapporto a Dall’Igna e Tardozzi ed al loro progetto che, più volte, si è rivelato nel corso del 2025 cucito su misura di Marc Marquez, più che sulle capacità tecniche dell’italiano pluricampione.

Pecco ha ancora una stagione da correre in Ducati Lenovo ma poi dal 2027, dovrà accasarsi altrove. Non è un grande problema, considerando che tutti i team in gara vorrebbero un campione del suo calibro in rosa – a parte Ducati Lenovo a quanto sembra – e che ci sarà la fila per prenderlo. La scelta però potrebbe essere complicata dalle dinamiche complesse del mercato piloti.

Tanto per cominciare la squadra che investirà su Pecco deve avere un progetto solido in cui l’atleta possa rispecchiarsi, specie dopo la brutta esperienza dello scorso anno. Secondo poi, non sarà – probabilmente – un team satellite di Ducati che sembrerebbe assurdo, considerato il modo repentino e anche poco rispettoso, secondo molti, in cui il rapporto lavorativo tra le parti si è concluso.

Bagnaia nel team di Rossi, ipotesi sempre più concreta

Da un team italiano ad un team che un italiano ha impiegato per fare la storia: molte voci di mercato danno ormai per scontato l’approdo di Pecco a Yamaha, team che negli ultimi anni non ha convinto, sopratutto, deludendo in modo piuttosto evidente il suo pilota di punta, Fabio Quartararo. Lo stesso “El Diablo” avrebbe in mente di lasciare la squadra; lo aveva già accennato lo scorso anno, motivando con le cattive prestazioni della moto questo cambio di casacca.

L’italiano più famoso ad aver corso in Yamaha è sicuramente il mentore di Pecco ossia Valentino Rossi che, in 14 stagioni si è portato a casa 50 vittorie – record per la scuderia – e la bellezza di 4 titoli mondiali. Questo crea un precedente importante per un eventuale approdo del tre volte titolato italiano nella squadra. Ma quanto è fattibile questa opzione?

Se l’opzione di Aprilia Racing Team non verrà esplorata a fondo, non rimangono molte altre strade. KTM pare vicina ad Alex Marquez, anche lui vicino a lasciare Ducati per la mancata promozione nel team principale. Honda è interessata ma pare andare a colloquio proprio con Quartararo stesso.

Ad essere convinto che il team nipponico creerà un vero dream team composto da Pecco e Jorge Martin è Ramon Forcada, meccanico spagnolo e storico protagonista del Motomondiale che più volte ci ha preso, con i suoi pronostici, come questo rilasciato a Mundo Deportivo. Ultima opzione emozionante, un duetto composto da Francesco Bagnaia e Toprak Razgatlıoğlu che punta decisamente alla promozione nel team principale. Tante ipotesi, ma solo una sarà quella che prenderà effettivamente vita per il mondiale del prossimo anno.