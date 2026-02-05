Ferrari, rottura con Hamilton: la notizia ribalta la F1

Anche questo importante pezzo di storia ci lascia, Lewis Hamilton ha scelto la separazione. Manca solo un comunicato ufficiale…

L’esperienza di Lewis Hamilton in Ferrari fino a questo momento è stata tutto meno che memorabile. Sicuramente, passare da vincere 7 titoli a correre senza nemmeno la gioia di un podio per un intero anno è qualcosa che ha un effetto, sulla psiche di un pilota. Va però detto che sulla carta, Lewis ha ancora una grande occasione, quest’anno.

Questo sempre a condizione che l’atleta decida di provarci fino in fondo. Vari esperti ed ex piloti tra cui Ralf Schumacher, Damon Hill e pure il vero fondatore della F1 moderna Bernie Ecclestone continuano a dire che la carriera di Lewis è in realtà finita e che l’atleta potrebbe addirittura decidere di “mollare” il team Ferrari a metà stagione, se i risultati non dovessero arrivare.

Sicuramente, per provare con tutte le sue forze a portare a casa un titolo o almeno tornare alla vittoria a Lewis servirà un team che lavora meglio. Il divorzio con Adami, suo ingegnere di pista durante lo scorso anno che a quanto pare non aveva la chimica giusta con il pilota è stato ufficializzato. Ma c’è almeno un altro personaggio storico dell’equipe di Hamilton vicino all’addio.

Divorzio per Hamilton: è tutto finito

Per molti esperti, Marc Hynes, storico manager del pilota inglese sarebbe vicino ad andarsene, interrompendo una storica collaborazione con il campione che dura ormai da tempo immemore. I due avevano iniziato il loro professionale rapporto nel 2015, prima di separarsi in modo amichevole nel 2021. Lo scorso anno, con il passaggio in Ferrari appena avvenuto, Lewis ha però chiesto di nuovo i servizi dell’esperto manager.

La fonte di queste dichiarazioni è il Daily Mall secondo cui Hynes avrebbe ricevuto una buona offerta da Cadillac, assieme ad Audi il secondo team esordiente in Formula 1; non è chiaro se Hamilton abbia accettato di buon grado questa decisione o se si sia sentito tradito, dal suo vecchio amico. Fermo restando che finché non esce almeno un comunicato di una delle due parti, queste sono solo indiscrezioni senza una conferma.

Nelle prossime ore avremo la conferma: generalmente, quando queste indiscrezioni escono hanno una base di fondamento. Sicuramente, viene da chiedersi cosa possa aver capito Hynes sul futuro di Hamilton nel merito della decisione di allontanarsi alla volta di un territorio inesplorato come quello del team General Motors. Forse, è davvero un segno che i critici di Hamilton ci hanno visto lungo.