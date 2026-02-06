Kimi Antonelli mette in guardia i fan: in ballo c’è il Mondiale

I fans sono davvero increduli, adesso si gioca il Mondiale. Dopo quanto accaduto, Kimi Antonelli è stato davvero chiaro.

Il sogno di tutti gli italiani è semplice, se guardiamo alla F1, vedere un pilota italiano vincere un titolo Piloti in Formula 1. Se dal punto di vista dei mondiali di calcio sono anti anni che non riceviamo buone notizie, in Formula 1 la situazione è anche peggiore. L’ultimo italiano a vincere un titolo? Alberto Ascari nel 1953. Praticamente, da quando le monoposto hanno cambiato forma, non abbiamo più vinto un singolo mondiale come nazione.

Al momento, la migliore speranza per cui ciò accada è Kimi Antonelli, giovane pilota impegnato con la Mercedes di Toto Wolff che ha tutte le carte in regola per tentare la storica impresa. L’atleta è nel fiore degli anni, nella passata stagione ha peccato di inesperienza varie volte ma ha anche fatto punti con regolarità ed è andato a podio 3 volte, in più pare che quest’anno partirà con la monoposto più potente.

Il famoso motore V6 che Toto Wolff ha studiato per muoversi nella zona grigia del regolamento darà sicuramente a Kimi la macchina più performante della prima parte di stagione, se tutto andrà come deve. Ma l’atleta ha davvero la stoffa per vincere un mondiale alla soglia dei 20 anni alla sua seconda stagione competitiva? Le sue parole non lasciano spazio ad altre interpretazioni.

Antonelli, il Mondiale sta arrivando

La fiducia in se stessi è vitale, per poter vincere un mondiale a questi livelli e pare proprio che Kimi Antonelli ne abbia da vendere: il rapporto stretto con Toto Wolff e la rivalità costruttiva sviluppata nei confronti di George Russell, ostico compagno di squadra, hanno fatto crescere enormemente l’atleta italiano. Forse, tentare l’assalto al mondiale non è impensabile.

Antonelli ha già detto che sarà emozionante misurarsi con Russell che per lui, è un punto di riferimento per tutta la griglia. Questo però non cambia il suo obiettivo finale: “L’obiettivo è molto chiaro: voglio vincere e arrivare a giocarmi il campionato del mondo. È per questo che sono qui, è ciò che mi motiva ogni giorno e quello verso cui sto lavorando”.

Una prova di forza mentale non da poco, per quello che fuori dalla pista è solo un ragazzo che ha appena conseguito la Maturità. Ma la maturità in pista, invece, è un’altra cosa e Kimi pare averne da vendere: sulla W17, poi, niente da rimproverare al team. “La vettura mi ha sorpreso in positivo. Come punto di partenza è migliore di quanto mi aspettassi ed è piacevole da guidare”. E’ presto per fare pronostici. Ma sicuramente, speriamo che Antonelli possa arrivare esattamente dove vuoi.