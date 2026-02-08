Svolta in Formula 1, la Ferrari ha già vinto: Vasseur ha fatto bingo

Il Mondiale di Formula 1 è alle porte e c’è già una notizia che potrebbe radicalmente cambiare la stagione della Ferrari e non solo. Ecco tutti i dettagli su quanto successo nelle ultime ore.

La Formula 1 2026 sta scaldando i motori. Presto vedremo all’opera le nuove vetture e il regolamento tecnico tanto atteso e, per certi versi, discusso. Le monoposto saranno molto più corte, leggere e strette rispetto a quelle del recente passato. Inoltre, la componente ibrida del motore giocherà un ruolo fondamentale. I motori ibridi, infatti, saranno composti da un rapporto di potenza 50/50 tra il termico e l’elettrico.

Inoltre, non sarà presente più il DRS, ma l’aerodinamica sarà maggiormente attiva e verrà premiata maggiormente la strategia del singolo pilota durante la gara. Ogni pilota avrà un boost di energia elettrica extra per un giro, in modo tale da favorire i sorpassi in pista e aumentare lo spettacolo e la battaglia.

La Ferrari avrà l’obbligo di dimenticare la brutta stagione passata. Il Cavallino Rampante, infatti, ha chiuso il 2025 senza alcuna vittoria in Formula 1 e con un mesto quarto posto nella classifica costruttori. In attesa dei prossimi test in Bahrein – programmati fra l’11 e il 13 febbraio e fra il 18 e il 20 – e della prima gara ufficiale della nuova stagione l’8 marzo in Australia, la Ferrari ha ottenuto – per così dire – una prima vittoria politica al di fuori della pista. A cosa ci riferiamo? Ecco tutto quello che sta succedendo.

Prima vittoria politica della Ferrari in Formula 1? Il caso delle ultime ore

La Federazione si sta impegnando nelle ultime ore per chiarire qualsiasi dubbio su una questione che ha sollevato un vero e proprio polverone nel corso delle ultime settimane. Ci riferiamo al caso relativo al motore Mercedes. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il Corriere dello Sport ha lanciato l’indiscrezione relativa alla decisione che sarebbe stata presa dalla FIA nelle ultime ore. In pratica, le modalità relative alle misurazioni del rapporto di compressione non verranno più svolte “a freddo”, come dichiarato in un primo momento.

Già dal primo Gran Premio in Australia, quindi, tali verifiche muteranno e verranno eseguite “a caldo”. Come? Con il riscaldamento dei pezzi dei motori V6 messo in atto staticamente.

Una prima vittoria politica molto importante per Ferrari, Honda e Audi dopo la lettera congiunta inviata alla FIA diverse settimane fa. Per ottenere questa nuova modalità di verifica servirà ora solo la firma della Red Bull (dovrebbe avvenire a breve). Maggiore chiarezza sul motore Mercedes sarà, dunque, presto fatta.