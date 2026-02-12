Fuori da Ducati, Bagnaia non ha alternative: sarà la sua nuova moto

Francesco Bagnaia non ha davvero scelta se vuole tornare a vincere. I 2 team non rendono bene, Ducati Lenovo non lo vuole, resta solo questa opzione.

La notizia che ha fatto il giro del mondo del motorsport in questi giorni è ufficiale, a partire dal 2027, Francesco Bagnaia non sarà più un pilota di Ducati Lenovo e difficilmente sceglierà uno dei team satelliti della squadra che lo ha messo alle porte, per una singola stagione andata storta. Se per il pilota questo rappresenta sicuramente un duro colpo umano, dal punto di vista sportivo però si aprono scenari emozionanti.

Il pilota torinese ha la prova provata del fatto che cambiare team non è sempre una cosa negativa in squadra, in Marc Marquez che, scaricato da Honda Repsol dopo tensioni e infortuni sette anni fa, è oggi il campione in carica. Una nuova avventura si prospetta, davanti al 3 volte campione del mondo. Bisogna solo capire dove le possibilità di vittoria siano maggiori.

Ci sono principalmente 3 squadre che hanno l’interesse, i soldi e naturalmente, lo spazio in squadra per poter prendere Pecco che è stato sostituito da Pedro Acosta nel suo vecchio team. I nomi li sappiamo: Honda, Yamaha ed Aprilia Racing Team. Solo una di queste 3 squadre in ogni caso, stando agli esperti, ha davvero una chance di attirare quello che rimane uno dei piloti più forti in forze in MotoGP.

L’accordo è già prevedibile: la sua destinazione

Andiamo con ordine. Yamaha ha mostrato tanti limiti, durante i test e lo stesso Fabio Quartararo non pare soddisfatto delle prestazioni della V4. Benché ci sia posto, in teoria, nella squadra dove ha corso Rossi tanti anni fa, come potrebbe un team che non ha una moto da primo posto attirare un pilota che corre per il titolo? Lo stesso El Diablo pare pronto a lasciare la squadra.

Secondo diverse indiscrezioni ancora da confermare, Honda avrebbe scelto proprio Quartararo come rimpiazzo per l’anno prossimo dato che Marc Marquez non è intenzionato a fare ritorno al team che lo mise alla porta anni fa. Questo chiude due strade a Bagnaia che, logicamente, può solo guardare alla terza. E la terza via è proprio Aprilia, team competitivo e aperto al suo approdo.

In Aprilia Racing Team, secondo gli osservatori, si aprirà presto un vuoto poiché non sembra che Jorge Martin sia intenzionato a continuare con la squadra. Del resto, se ne stava già per andare lo scorso anno, sotto consiglio del suo agente che voleva accettare un maxi contratto da 7 milioni di euro per Honda; Aprilia è un team italiano, non ci sarebbero problemi di adattamento, ha una moto veloce e per molti, quest’anno punterà al titolo. Tutto perfetto: ora, manca solo la firma ufficiale.