Leclerc fa gioire Ferrari: la frase che tutti aspettavano

Il pilota monegasco ha detto ciò che ci aspettavamo, Charles Leclerc è pronto. Ora, sta solo al team fare ciò che ha ordinato.

Gli occhi di tutti i fans della Ferrari non saranno tanto su Lewis Hamilton quanto su Charles Leclerc, pilota che lo scorso anno alla prova dei fatti ha illuminato con vari podi per quanto possibile la stagione più opaca della squadra di Maranello da anni a questa parte. In una situazione in cui il team di John Elkann deve ripartire alla grande, per dare un bel segnale sarà forse ancora lui a tracciare la rotta.

Tutti si aspettano anche che Lewis possa dare il suo enorme apporto ad una vittoria, ma a parole, l’inglese è stato molto meno speranzoso del suo compagno di squadra: “Abbiamo tanto lavoro da fare”, la sua frase più ribattuta che non apre a grandi aspettative per il 2026 e per la SF-26. Discorso diverso per Charles che si sta mostrando ben più entusiasta per la stagione.

Dopo lo shakedown a Barcellona e diversi giri di pista, entrambi i piloti possono dire di aver già familiarizzato abbastanza con la nuova macchina. Leclerc in particolare, stando alle sue parole, si dice “incoraggiato” ed indica alla squadra il percorso da seguire: sarà sufficiente per tornare a vincere da subito? Questo dipende solo dal pilota monegasco.

Leclerc è pronto: la direzione è giusta

La prima giornata di test in Bahrein che viene considerata da tutti i team il giro di boa ha visto Leclerc stampare il terzo miglior tempo del lotto, a mezzo secondo da Lando Norris. Torniamo un attimo con la mente ai risultati ben più disastrosi che Lelcerc mostrava in qualifica giusto un anno fa: non vi sembra un grande progresso? Per lui, lo è sicuramente.

“Giornata produttiva, siamo riusciti a completare il programma senza particolari problemi, il che è sempre positivo in questa fase”, analizza Charles dopo 80 giri di pista completati senza problemi. L’auto pare affidabile e l’atleta ha parlato di “sensazioni diverse” in merito al modo in cui la macchina ha reagito. I dati, invece, sono davvero molto positivi.

“I dati sono sostanzialmente in linea con quanto ci aspettavamo dalle simulazioni, il che è incoraggiante. Ora l’obiettivo è continuare a portare avanti il programma e fare in modo di arrivare il più preparati possibile alla prima gara”, afferma il pilota tracciando il percorso che Vasseur e gli altri suoi compagni devono seguire. Speriamo possano farlo al meglio delle loro capacità: abbiamo bisogno di una vittoria.