Ducati ora trema, Marquez non fa sconti: la condizione per il rinnovo

Marc Marquez è fondamentale per il futuro della Ducati, tuttavia non fa sconti per il rinnovo: quali sono le sue condizioni.

Marc Marquez è un pilota di assoluta importanza per la Ducati e la MotoGP. Nel 2025 è tornato a lottare e vincere gare, ottenere podi con una certa regolarità, effettuare pole position e conquistare il titolo mondiale.

Qualcosa che a dire il vero mancava da tantissimi anni, ben sei, che per un pilota di questo calibro sono davvero un’enormità. E infatti, non a caso, il nono mondiale conquistato ha avuto una certa risonanza sia dentro che fuori dalla casa costruttrice di Borgo Panigale.

Comunque sia, da tempo le parti hanno iniziato a discutere del rinnovo di contratto; Marquez potrebbe mantenere il ruolo di leader indiscusso della squadra, anche perché a quanto sembra è la principale richiesta dell’ex pilota della Honda per vestire di rosso anche in vista delle prossime stagioni.

Marquez non fa sconti: le condizioni per il rinnovo

Marc Marquez non fa sconti di alcun tipo per quanto riguarda il suo futuro in Ducati. Il pilota spagnolo vuole rimanere, e per sua stessa ammissione le discussioni e i dialoghi per rimanere ancora in Ducati si stanno svolgendo con una certa costanza e in maniera più che positiva. Più che altro, però, è una la condizione su tutte per rimanere in rosso anche in futuro: il pilota nove volte campione del mondo chiederebbe garanzie sul compagno di squadra.

Evidentemente, l’obiettivo suo e del suo management è chiaro: il numero 93 deve essere l’uomo di punta della scuderia italiana, senza rischiare che qualcun altro possa insidiarlo in tal senso. Dopo aver conquistato il mondiale e aver sbaragliato la concorrenza, battendo nettamente anche il compagno di squadra Francesco Bagnaia, il timore del numero 93 ducatista è che Dall’Igna e colleghi possano decidere di sostituire proprio Bagnaia con un pilota come Pedro Acosta, magari, considerato da tutti quanti come il grande talento del futuro. Anche Fermin Aldeguer è un serio candidato al traballante sedile occupato in questo momento dal corridore italiano.

C’è da considerare poi che la preoccupazione di Marquez è anche anagrafica; lui rimane un fuoriclasse, ma prima o poi si presenterà qualcuno capace di batterlo fin troppo facilmente per una differenza di età che più si va avanti e più potrebbe farsi sentire. Un po’ come successo proprio a Valentino Rossi con lo stesso pilota spagnolo, un tempo giovane promessa e adesso re indiscusso della MotoGP.