Verstappen via dalla F1: la rivelazione spiazza Red Bull

Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha rilasciato alcune dichiarazioni clamorose sul suo futuro in F1. Sarà addio? Le sue parole sono inequivocabili.

La stagione di F1 è scattata con i primi test di Barcellona a fine gennaio e con un’altra sessione in Bahrein nei giorni scorsi. Sempre sulla pista di Sakhir andrà in scena la terza e ultima tornata di test prestagionali.

L’attesa degli appassionati, però, sta per finire. Domenica 8 marzo scatterà ufficialmente la nuova stagione di F1, con il Gran Premio d’Australia sulla pista di Melbourne. Sarà la prima occasione per vedere realmente all’opera le nuove monoposto e il regolamento tecnico del tutto diverso rispetto al passato.

Nelle ultime ore, però, si è registrata una sconcertante rivelazione di Max Verstappen. Ecco che cosa ha ammesso il campionissimo della Red Bull.

F1, la rivelazione di Max Verstappen è clamorosa: Red Bull preoccupata

Max Verstappen non è assolutamente soddisfatto del nuovo regolamento tecnico della F1. Il quattro volte campione del mondo non è andato troppo per il sottile ai microfoni nel commentare le sue prime sensazioni con le nuove monoposto. E poco dopo è arrivata anche la replica dell’attuale campione del mondo di F1 della McLaren Lando Norris. Tutti i dettagli sul botta e risposta fra i due piloti più attesi in vista della prossima stagione.

Verstappen ha commentato duramente il nuovo regolamento di F1, con le seguenti parole: “Questa è una Formula E con steroidi, non Formula 1. A me piace guidare a tutto gas, e con questo regolamento non è possibile, è tutta una questione di energia e gestione. Quando sarò in macchina, però, darò sempre il massimo. Correre è la mia passione, ma non mi piace correre con questo tipo di vetture. Io devo divertirmi, ma così siamo bloccati“.

Poco dopo, però, è arrivata la replica di Lando Norris alle dure parole del pilota della Red Bull: “A Max non piace guidare queste macchine? Se vuole, può anche ritirarsi, nessuno lo obbliga a continuare. Le sue dichiarazioni mi hanno fatto sorridere. Se un giorno decidesse davvero di smettere, sarebbe una scelta personale e legittima. La Formula 1 cambia di continuo: ci sono stagioni in cui le cose funzionano meglio e altre in cui funzionano meno, ma fa parte del gioco“.

E ancora: “Siamo privilegiati, veniamo pagati cifre enormi per fare ciò che amiamo e credo che questo debba sempre essere tenuto a mente. Per quanto mi riguarda, trovo stimolante questa fase: richiede uno stile di guida diverso e una gestione differente, ed è proprio questo a renderla interessante“.