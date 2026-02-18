Italian Poker Challenge torna a Casinò di Campione d’Italia : Main Event da €700.000 garantiti dal 17 al 23 marzo 2026

L’Italian Poker Challenge (IPC) torna protagonista a Campione dal 17 al 23 marzo 2026 con un Main Event da €700.000 di montepremi garantito, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del calendario poker live italiano.

Dopo il successo del PokerStars Open Campione di gennaio – che ha registrato un’affluenza internazionale significativa con oltre €2,2 milioni distribuiti – e la recente tappa Italian Series of Poker (ISOP), l’IPC rappresenta un momento chiave per consolidare il format e rafforzare il posizionamento del festival nel panorama nazionale.

IPC Main Event: €700.000 garantiti e 6 flight

Il cuore della manifestazione sarà l’IPC Main Event, in programma dal 17 al 23 marzo, con sei flight di qualificazione (17-21 marzo).

Buy-in e struttura:

Day 1A Special Price: €500

Flight standard: €700

Montepremi garantito: €700.000

L’introduzione del Day 1A a prezzo speciale amplia la base di partecipazione, rendendo l’accesso più graduale senza compromettere l’ambizione del garantito.

La distribuzione dei flight fino al sabato valorizza il weekend e consente una gestione più efficiente dei flussi di giocatori, elemento strategico per il successo dell’evento.

Bonus esclusivo: ticket per il Sunday Million

Grazie alla collaborazione con PokerStars, i migliori giocatori potranno ottenere un ticket per il torneo online Sunday Million del 29 marzo 2026.

Riceveranno il ticket:

I primi 10 giocatori in classifica al termine di ciascuno dei sei flight del Main Event

Tutti i giocatori che effettueranno almeno un re-entry nel corso del Main Event

Un’iniziativa che crea un ponte diretto tra poker live e online, aumentando il valore complessivo dell’esperienza IPC.

Programma completo Italian Poker Challenge – 17/23 marzo 2026

Accanto al Main Event, il festival propone un calendario equilibrato, con buy-in differenziati e format complementari.

📅 Eventi in programma:

IPC Main Event (17-23 marzo)

€500 / €700 buy-in | €700.000 GTD | 6 flight (17-21 marzo)

IPC Mystery Bounty (17-18 marzo)

€440 buy-in

IPC PLO (19 marzo)

€330 buy-in

IPC Second Chance (21-22 marzo)

€330 buy-in

IPC High Roller (22 marzo)

€1.100 buy-in

La struttura è pensata per offrire un’esperienza progressiva e competitiva, con tornei adatti sia ai regular che ai giocatori occasionali.

Come qualificarsi: satelliti online e live

Sarà possibile accedere all’Italian Poker Challenge attraverso:

Satelliti online (17 febbraio – 17 marzo 2026) Buy-in da €100 Pacchetti premio da €1.170 garantiti

Satelliti live direttamente al Casinò

Il programma completo è disponibile sull’app Let’s Poker > Italian Poker Challenge.

IPC Campione 2026: un evento chiave per il poker live italiano

Con un Main Event da €700.000 garantiti, una struttura rinnovata e un calendario bilanciato, l’Italian Poker Challenge di marzo 2026 si conferma uno dei tornei di poker più importanti in Italia.

Campione torna così al centro del poker live europeo, in un marzo che si preannuncia decisivo per la stagione.