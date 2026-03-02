Home » Calcio » Como-Inter, prove di semifinale: Chivu cambia tutto e lancia il messaggio prima del derby

Como-Inter, prove di semifinale: Chivu cambia tutto e lancia il messaggio prima del derby

L’Inter si prepara alla semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como con una strategia chiarissima: vincere subito, ma senza bruciare energie preziose in vista del derby. È una partita che vale tantissimo, non solo per il pass verso la finale, ma anche per il momento della stagione nerazzurra.

Cristian Chivu, allenatore Inter
Cristian Chivu, allenatore Inter (fonte immagine Inter.it)

La strategia di Chivu: qualità, rotazioni e gestione

Cristian Chivu sembra avere le idee molto chiare. In cabina di regia è pronto a riprendersi la scena Hakan Çalhanoğlu, chiamato a dettare tempi e geometrie dopo un rientro graduale. La sua presenza cambia volto alla squadra: più controllo, più verticalizzazioni, più personalità nei momenti chiave.

In difesa scalda i motori Francesco Acerbi, possibile guida del reparto in una gara che richiederà esperienza e attenzione ai dettagli. Sulle corsie laterali si va verso una gestione intelligente: Matteo Darmian dal primo minuto, con Denzel Dumfries pronto a entrare a gara in corso per spaccare il match con la sua fisicità.

Non è solo turnover: è una scelta strategica. L’Inter vuole indirizzare la qualificazione già all’andata, ma senza perdere lucidità in un calendario che non concede respiro.

Attacco in emergenza: assenze pesanti

Capitolo attacco: scelte praticamente obbligate. Fuori Lautaro Martínez, che punta a rientrare contro la Fiorentina, e indisponibile anche Bonny dopo il problema accusato nel weekend.

Una doppia assenza che pesa, ma che offre anche opportunità a chi finora ha avuto meno spazio. Sarà una semifinale in cui servirà concretezza: poche occasioni, massima precisione.

Il Como di Fabregas: idee moderne e ambizione

Attenzione però a sottovalutare il Como. La squadra guidata da Cesc Fabregas non è una semplice outsider. Il club ha investito in innovazione, introducendo perfino un’app dedicata al monitoraggio dell’alimentazione dei giocatori, con un approccio scientifico che punta a massimizzare le performance.

Un modello che prende spunto anche dalle buone pratiche del Bodø/Glimt, già capace di mettere in difficoltà i nerazzurri in campo europeo. Tradotto: il Como non verrà a San Siro per fare la comparsa.

Derby sullo sfondo: scudetto e svolta definitiva

Come se non bastasse, sullo sfondo c’è il derby di domenica sera. Una partita che può dare la sferzata definitiva a una corsa scudetto che l’Inter ha già indirizzato con forza. Vincere la semifinale significherebbe arrivare al derby con entusiasmo e rotazioni gestite; inciampare, invece, potrebbe riaprire tensioni inattese.

Questa non è una semplice semifinale di Coppa Italia. È un crocevia mentale. È la prova di maturità di una squadra che vuole dominare su tutti i fronti.

E allora la domanda è una sola: l’Inter riuscirà a chiudere i giochi prima del derby o il Como firmerà l’impresa che può cambiare la stagione?

Una cosa è certa: in riva al lago sarà battaglia vera.

