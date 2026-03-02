Como-Inter, prove di semifinale: Chivu cambia tutto e lancia il messaggio prima del derby

L’Inter si prepara alla semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como con una strategia chiarissima: vincere subito, ma senza bruciare energie preziose in vista del derby. È una partita che vale tantissimo, non solo per il pass verso la finale, ma anche per il momento della stagione nerazzurra.

La strategia di Chivu: qualità, rotazioni e gestione

Cristian Chivu sembra avere le idee molto chiare. In cabina di regia è pronto a riprendersi la scena Hakan Çalhanoğlu, chiamato a dettare tempi e geometrie dopo un rientro graduale. La sua presenza cambia volto alla squadra: più controllo, più verticalizzazioni, più personalità nei momenti chiave.

In difesa scalda i motori Francesco Acerbi, possibile guida del reparto in una gara che richiederà esperienza e attenzione ai dettagli. Sulle corsie laterali si va verso una gestione intelligente: Matteo Darmian dal primo minuto, con Denzel Dumfries pronto a entrare a gara in corso per spaccare il match con la sua fisicità.

Non è solo turnover: è una scelta strategica. L’Inter vuole indirizzare la qualificazione già all’andata, ma senza perdere lucidità in un calendario che non concede respiro.

Attacco in emergenza: assenze pesanti

Capitolo attacco: scelte praticamente obbligate. Fuori Lautaro Martínez, che punta a rientrare contro la Fiorentina, e indisponibile anche Bonny dopo il problema accusato nel weekend.

Una doppia assenza che pesa, ma che offre anche opportunità a chi finora ha avuto meno spazio. Sarà una semifinale in cui servirà concretezza: poche occasioni, massima precisione.

Il Como di Fabregas: idee moderne e ambizione

Attenzione però a sottovalutare il Como. La squadra guidata da Cesc Fabregas non è una semplice outsider. Il club ha investito in innovazione, introducendo perfino un’app dedicata al monitoraggio dell’alimentazione dei giocatori, con un approccio scientifico che punta a massimizzare le performance.

Un modello che prende spunto anche dalle buone pratiche del Bodø/Glimt, già capace di mettere in difficoltà i nerazzurri in campo europeo. Tradotto: il Como non verrà a San Siro per fare la comparsa.

Derby sullo sfondo: scudetto e svolta definitiva

Come se non bastasse, sullo sfondo c’è il derby di domenica sera. Una partita che può dare la sferzata definitiva a una corsa scudetto che l’Inter ha già indirizzato con forza. Vincere la semifinale significherebbe arrivare al derby con entusiasmo e rotazioni gestite; inciampare, invece, potrebbe riaprire tensioni inattese.

Questa non è una semplice semifinale di Coppa Italia. È un crocevia mentale. È la prova di maturità di una squadra che vuole dominare su tutti i fronti.

E allora la domanda è una sola: l’Inter riuscirà a chiudere i giochi prima del derby o il Como firmerà l’impresa che può cambiare la stagione?

Una cosa è certa: in riva al lago sarà battaglia vera.