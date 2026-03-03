Cristiano Ronaldo, risolto il giallo: nessuna fuga dall’Arabia Saudita. Cosa è successo

Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito in Spagna dall’Arabia Saudita dopo l’attacco all’ambasciata USA a Riad. Questo quanto rivelato dai media internazionali in mattinata. Una notizia che è però stata smentita negli ultimi minuti.

Nel pieno della crisi internazionale innescata dall’attacco con droni all’ambasciata degli Stati Uniti a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, la scena pubblica è stata catturata nelle ultime ore da un evento singolare: un aereo privato attribuito a Cristiano Ronaldo, è decollato dall’Arabia Saudita alla volta di Madrid, in Spagna. In mattinata tutti i principali media internazionali hanno dato per certa la partenza del fuoriclasse portoghese che negli ultimi minuti si è però rivelata essere una fake news. Ronaldo è in Arabia Saudita e si sta allenando con l’Al Nassr.

Ronaldo nessun giallo: CR7 si allena in Arabia Saudita

Secondo i tracciamenti di voli, il jet – un Bombardier Global Express di lusso acquistato da Ronaldo – è uscito dallo spazio aereo saudita nelle ore successive alla notizia dell’attacco e ha raggiunto l’aeroporto di Madrid–Barajas nella notte di martedì. Questo quanto diffuso in mattinata dai media internazionali. Dopo l’attacco all’ambasciata USA. Nel pomeriggio però è rientrato tutto. Cristiano Ronaldo non è mai partito direzione Spagna. Il fuoriclasse portoghese è rimasto in Arabia Saudita dove si sta regolarmente allenando con l’Al Nassr in vista della gara di sabato 7 marzo contro il Neom.

Finalissima 2026 in bilico: Argentina-Spagna a rischio

La Finalissima 2026, sfida tra Argentina e Spagna, è al centro di un caso senza precedenti. La partita, prevista per il 27 marzo 2026 al Lusail Stadium di Doha (Qatar), potrebbe non disputarsi come pianificato a causa di tensioni geopolitiche nella regione.

Qatar blocca il calcio: la Finalissima è sospesa

La Federazione del Qatar ha deciso di sospendere tutte le competizioni calcistiche fino a nuovo ordine. Questo include potenzialmente anche la Finalissima, creando incertezza tra federazioni, giocatori e tifosi.

Non c’è ancora una cancellazione ufficiale. UEFA, CONMEBOL e FIFA stanno valutando soluzioni alternative per proteggere giocatori e staff senza rinunciare a un evento di portata mondiale.

Tre scenari sul tavolo: spostamento, rinvio o conferma

Gli scenari possibili sono chiari:

Cambio sede – la partita potrebbe spostarsi in Europa o Sud America, garantendo sicurezza e logistica. Rinvio – se non si trova una nuova sede sicura, la sfida potrebbe essere posticipata a data da destinarsi. Mantenere Qatar come sede – meno probabile, ma ancora possibile se la situazione politica migliora rapidamente.

La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, dopo valutazioni attenta delle autorità sportive e della sicurezza internazionale.