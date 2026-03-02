Cristiano Ronaldo infortunato: Mondiali 2026 a rischio? Le sue condizioni

Cristiano Ronaldo rischia di saltare i Mondiali 2026? La preoccupazione cresce perché ieri CR7 ha lasciato il campo dopo essersi infortunato.

Cresce la preoccupazione attorno a Cristiano Ronaldo a poco più di tre mesi dall’inizio dei Mondiali 2026, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. CR7 ha lasciato il campo durante la sfida del suo Al-Nassr contro l’Al-Fayha. I riflettori sulle sue condizioni fisiche si sono accesi immediatamente.

L’infortunio di Ronaldo

Ronaldo aveva anche sbagliato un calcio di rigore sullo 0-0. Poi ha lasciato il campo e a fine partita il tecnico Jorge Jesus ha parlato di affaticamento muscolare, annunciando accertamenti immediati per chiarire l’entità del problema. Nelle prossime ore il quadro clinico verrà maggiormente chiarito. Si teme una lesione che potrebbe allungare sensibilmente i tempi di recupero.

Mondiali a rischio?

Il Portogallo teme uno stop eccessivamente lungo che possa, di fatto, privare Ronaldo di giocare i Mondiali del 2026. All’interno dei quali CR7 punta a scrivere un’altra pagina di storia con la partecipazione alla sua sesta fase finale, un traguardo che nessuno ha mai raggiunto.

Il Portogallo, in vista della competizione, dovrà affrontare nel suo girone Colombia, Uzbekistan e uno tra Repubblica Democratica del Congo, Giamaica o Nuova Caledonia. Un raggruppamento non di certo proibitivo e dunque le possibilità di vedere eventualmente Ronaldo nella fase finale della competizione sarebbero tante. Ma resta prima da capire l’entità del suo infortunio e nelle prossime ore ci saranno indicazioni maggiormente precise.