Ronaldo e Ibrahimovic, i messaggi social a Lindsey Vonn emozionano

Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic hanno scritto a Lindsey Vonn dopo l’infortunio subito dalla sciatrice alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il dramma vissuto da Lindsey Vonn ha scosso il mondo dello sport: la leggendaria sciatrice statunitense è stata protagonista di una terribile caduta l’8 febbraio durante la discesa libera femminile, appena 13 secondi dopo lo start, quando ha perso il controllo, urtato una porta e finito fuori pista con violenza. La conseguenza è stata una frattura complessa della tibia, una rottura alla caviglia e una sindrome compartimentale che ha portato quasi alla perdita della gamba sinistra senza un intervento tempestivo dei medici.

Ronaldo scrive alla Vonn: cosa ha detto il portoghese

Dopo una serie di interventi chirurgici in Italia e negli Stati Uniti, Lindesy Vonn è stata finalmente dimessa dall’ospedale ma ora affronta una lunghissima riabilitazione: servirà almeno un anno per la guarigione delle ossa e solo dopo potrà decidere se sistemare il crociato rotto. La sciatrice ha aggiornato i suoi tifosi con una toccante lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram e, tra le tante risposte, è arrivata anche quella di Cristiano Ronaldo.

L’episodio ha generato un’onda di solidarietà da parte di grandi nomi dello sport. Cristiano Ronaldo, 41 anni come Vonn, ha pubblicato sui social un messaggio toccante sotto al post della sciatrice, scrivendo: “I campioni si vedono nei momenti in cui rifiutano di arrendersi. Lindsey, le montagne che hai conquistato non sono mai state più grandi della forza che hai dentro. Continua a lottare. Le leggende risorgono sempre.” Vonn ha ringraziato pubblicamente l’ex fuoriclasse di Al-Nassr per le parole di incoraggiamento.

Anche Ibrahimovic ha scritto all’americana: le parole

Anche Zlatan Ibrahimovic si è unito al coro di supporto, rimarcando la sua ammirazione e incitando Vonn a non mollare: “Arrendersi non è un’opzione.” L’atleta svedese, noto per il suo spirito combattivo, ha voluto così sottolineare il rispetto per la tenacia dimostrata da Vonn nel tornare a gareggiare nonostante le avversità.