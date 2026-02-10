Lindsey Vonn, dopo il ko ora rischia il ritiro. Le parole del padre

Ieri la caduta e il grave infortunio per Lindsey Vonn oggi le parole del padre che apre concretamente al ritiro della sciatrice statunitense. Lei stessa con un post ha voluto spiegare quanto accaduto nelle ultime ore.

Ieri la grave caduta e l’infortunio alla gamba hanno probabilmente chiuso la carriera di Lindsey Vonn. Oggi la sciatrice ha pubblicato un post per raccontare le ultime ore. Non solo il padre ha praticamente chiuso alle speranze di un ritorno. Così il padre di Lindsey Vonn: “Lindsey ha 41 anni, questa è la fine della sua carriera. Finché avrò voce in capitolo lei non parteciperà più a gare di sci”.

Le parole del padre

Il post

Queste le parole di Lindsey Vonn: “Ieri il mio sogno olimpico non è finito come lo sognavo. Non era un finale di un libro di storie o una coda di fata, era solo vita. Ho osato sognare e avevo lavorato così duramente per realizzarlo. Perché nelle corse di sci in discesa la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere piccola di 5 pollici. Ero semplicemente 5 pollici troppo stretto sulla linea quando il mio braccio destro si è agganciato all’interno del cancello, torcendomi e ha causato il mio incidente. Il mio crociato anteriore e le ferite passate non hanno nulla a che fare con il mio incidente.

Purtroppo, ho riportato una complessa frattura della tibia che è attualmente stabile ma richiederà molteplici interventi chirurgici per sistemare correttamente. Mentre ieri non è finita come speravo, e nonostante l’intenso dolore fisico che ha causato, non ho rimpianti. Stare al cancello di partenza ieri è stata una sensazione incredibile che non dimenticherò mai. Sapere che ero lì ad avere la possibilità di vincere è stata una vittoria in sé. Sapevo anche che correre era un rischio. È sempre stato e sarà sempre uno sport incredibilmente pericoloso.

E come le corse di sci, si rischia nella vita. Sogniamo. Noi amiamo. Saltiamo. E a volte cadiamo. A volte i nostri cuori sono spezzati. A volte non realizziamo i sogni che sappiamo di poter avere. Ma questo è anche il bello della vita; possiamo provare. Ci ho provato. Ho sognato. Ho saltato. Spero che se togliete qualcosa al mio viaggio sia che abbiate tutti il coraggio di osare grandemente. La vita è troppo breve per non rischiare su se stessi. Perché l’unico fallimento nella vita è non provarci. Io credo in te, proprio come tu hai creduto in me“.