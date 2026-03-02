Messi agli avversari: “Volete un autografo?”. Il gol su punizione è magia

Lionel Messi continua a incantare e ha segnato ieri un gol stupendo su calcio di punizione. La Pulce è a quota 898 reti in carriera.
Nel corso della vittoria messa a segno ieri dal suo Inter Miami contro l’Orlando City, Lionel Messi ha realizzato un gol fantastico direttamente da calcio di punizione. La rete del 2-4 ha portato la Pulce a esultare in un modo a dir poco curioso, chiedendo alla panchina avversaria se volesse un autografo dopo la magnifica perla realizzata. Messi si trova ora a soli due gol dal numero 900: sarebbe il giocatore più veloce di sempre ad agguantare quella cifra mastodontica. L’argentino fa gol da 22 anni consecutivi: un record mozzafiato dietro l’altro.
La Pulce sempre decisiva
L’Inter Miami ha vinto a inizio dicembre la 2025 MLS Cup, un risultato storico per il club. La stella assoluta della serata è stata ovviamente Lionel Messi. Pur non andando a rete, l’argentino ha orchestrato la rimonta decisiva: nei secondi 45 minuti ha fornito due assist clamorosi.
MESSI FREE KICK THROUGH THE WALL! HE DOES IT AGAIN 🤯
(Via @MLS)pic.twitter.com/C7iBCTYcEk
— ESPN FC (@ESPNFC) March 2, 2026
Il primo al 71′ per Rodrigo De Paul che ha riportato avanti i suoi, il secondo nei minuti di recupero per Tadeo Allende, che ha chiuso i conti e ha regalato alla squadra in cui militano anche Jordi Alba e Sergio Busquets (prossimi al ritiro) un trionfo storico. 48esimo trofeo in carriera per la Pulga.
Il curioso siparietto
Il gol del 2-4 contro l’Orlando, quando il novantesimo era da poco stato superato, ha spinto Messi a un gesto che tutti i tifosi hanno notato. La Pulce si è rivolto alla panchina avversaria, mimando un autografo. Come a dire: “Lo volete?”. Qualche provocazione, infatti, potrebbe essere arrivata dagli avversari e Messi ha deciso di punirli in questo modo.
I 48 trofei di Messi
Nazionale (6 titoli)
-
1 × Coppa del Mondo FIFA (World Cup)
-
2 × Copa América
-
1 × Finalissima
-
1 × medaglia d’oro olimpica (Olympic Football Tournament 2008)
-
1 × titolo mondiale Under-20 (FIFA U-20 World Cup 2005)
Barcellona (35 trofei)
-
10 × La Liga
-
7 × Copa del Rey
-
8 × Supercopa de España
-
4 × UEFA Champions League
-
3 × UEFA Super Cup
-
3 × FIFA Club World Cup
Paris Saint‑Germain (3 trofei)
-
2 × Ligue 1
-
1 × Trophée des Champions
Inter Miami (4 trofei)
-
1 × Leagues Cup (2023)
-
1 × MLS Supporters’ Shield (2024)
-
1 × MLS Cup (2025)