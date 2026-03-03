Lazio, Sarri avvisa Lotito: “L’anno prossimo voglio investimenti”

Maurizio Sarri ha parlato in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il tecnico biancoceleste ha analizzato anche questa stagione e dichiarato cosa si aspetta per la prossima dalla società.

Una stagione fallimentare in Serie A, da salvare tramite la Coppa Italia. La Lazio si appresta ad affrontare l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il tecnico Maurizio Sarri è stato chiaro come questo debba essere l’anno zero e come non lo sarà il prossimo. L’allenatore biancoceleste ha dichiarato di sapere sin da subito che sarebbe stata un’annata complicata. Sarri ha poi parlato della prossima stagione e di come si aspetti importanti investimenti da parte della società per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato. Insomma l’allenatore biancoceleste non c’è andato piano. Sarri si aspetta che dopo un anno complicato verrà ricompensato per aver resistito.

Le parole di Sarri

Sulla stagione della Lazio: “Era chiaro sin dall’inizio che la situazione sarebbe stata questa. Bisogna avere pazienza. Io ci ho messo una bella dose, sarebbe bello lo facessero tutti“.

Sul ko con il Torino: “La responsabilità non può essere solo dei giocatori, ma anche dello staff, allenatore e società. La squadra era spenta, mentre due settimane fa abbiamo fatto tre partite di buon livello in sei giorni. Questa squadra un’anima ce l’ha, ma il calo di energie era inaspettato. Ne daremo una riprova“.

L’allenatore ha parlato anche della proposta dei tifosi di far passare il pullman da Ponte Milvio: “Mi sono informato con la società e la Questura non concede di cambiare tragitto. Dispiace, sarebbe stato importante avere un contatto. Io spero che i tifosi si possano sentire da dentro, sarebbe già un segno di partecipazione“.

Sul futuro

Così sul futuro: “Il prossimo dovrà essere un anno uno, non un anno zero. Questa partita partita non ha un grande peso per il futuro. Giocheremo una partita difficilissima, contro una squadra forte, ancora in Champions League. Dobbiamo avere orgoglio. Ci vuole entusiasmo di chi sa che può giocarsela. Ho parlato col direttore sportivo mezz’ora fa. I programmi li fa la società, ma non cambia nulla. Bisognerà fare investimenti per l’anno uno. Difficile capire i giocatori che potranno essere sul mercato: per questo è difficile programmare“.

Sul suo futuro in panchina, Sarri ha dichiarato: “Se uno a Roma deve stare dietro alle polemiche si ammazza dopo 15 giorni. Non prendo in considerazione quanto viene detto all’esterno. Mi diverto, è una squadra allenabile e il gruppo è piuttosto sana“. Questa è una squadra che dà gusto allenare, purtroppo poi ci sono le partite e ti incazzi”.