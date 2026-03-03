Semifinale d’andata di Coppa Italia allo Stadio Olimpico: la Lazio si gioca l’ultima chance europea contro l’Atalanta, che cerca la rivincita dopo la finale persa nel 2019.Sfida equilibrata nei precedenti e altissima tensione: in palio c’è una fetta decisiva della stagione per entrambe. I biancocelesti cercano l’ultimo appiglio per salvare la stagione, mentre i bergamaschi cercano la rivincita dopo la sconfitta in finale nel 2019. Ne parla planetwin365.news.

La Coppa Italia rappresenta per la Lazio l’ultima opportunità per dare un senso a una stagione fin qui travagliata e per conquistare l’accesso all’Europa League:

Coppa Italia: Domani sera all’Olimpico l’andata della semifinale tra Lazio e Atalanta all’Olimpico

Domani sera i biancocelesti ospitano l’Atalanta nella semifinale d’andata, un confronto che, come sottolinea Planetwin365.news, evoca ricordi positivi per il club capitolino. Nel 2019, infatti, la Lazio sollevò il trofeo proprio battendo l’Atalanta in finale.

Atalanta, obiettivo rivincita e secondo trofeo storico

La squadra di Maurizio Sarri arriva al match dopo il pesante ko per 2-0 contro il Torino, risultato che li ha fatti scivolare in decima posizione a -13 dalla zona Europa League e che evidenzia le difficoltà in trasferta: nel 2026 la Lazio non ha ancora segnato lontano dall’Olimpico.

I precedenti: equilibrio totale

Il bilancio storico tra Lazio e Atalanta è complessivamente equilibrato: nelle 133 partite ufficiali disputate tra le due squadre, i biancocelesti hanno ottenuto 40 vittorie, a fronte di 42 successi bergamaschi e 51 pareggi. In Serie A, l’ultimo confronto risale al 14 febbraio, conclusosi con un 2-0 per l’Atalanta.

Per l’Atalanta, reduce da una deludente sconfitta in campionato contro il Sassuolo, nonostante la superiorità numerica, il match dell’Olimpico rappresenta un banco di prova fondamentale per riprendere il percorso che li ha portati fino agli ottavi di Champions League. I bergamaschi guidati da Palladino si presentano alla sfida con undici punti in più in campionato rispetto alla Lazio e puntano al loro secondo successo nella competizione, a 63 anni di distanza dal trionfo del 1963.

