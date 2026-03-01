Torino-Lazio, esordio da sogno per D’Aversa

Vince 2-0 il Torino contro la Lazio nella 27^ giornata di Serie A e si porta così a 30 punti in classifica, + 6 sulla zona retrocessione dove ci sono attualmente Lecce, Cremonese e Fiorentina.

I gol delle punte regalano l’esordio più bello possibile a Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino. A decidere il match una rete per tempo. Simeone in gol nella prima frazione e Zapata nella seconda. Ennesimo crollo per la Lazio di Maurizio Sarri che resta così ancorata a quota 34 punti in classifica. 4 in più dei granata. Gol con dedica particolare quello di Simeone che esulta emulando la coreografia della canzone Per Sempre Si, di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo nella serata di ieri. Nella ripresa tornato al gol pure Duvan Zapata su assist di Obrador. Risultato pesante per il Torino ora a +6 sulla zona retrocessione con i granata che tornano così a respirare in classifica.

Simeone la sblocca

Dopo la contestazione contro Cairo che ha preceduto il match prende il via la gara tra Torino e Lazio. Avvio di match equilibrato con i granata che la sbloccano al 22′ con Simeone. Azione costruita da Zapata, conclusione del colombiano deviata da Provstgaard che trova Pellegrini e Provedel non attenti, Simeone la sblocca ed esulta alla Sal Da Vinci. 2 minuti e Torino ancora pericoloso. Ottima parata di Provedel su conclusione ancora del Cholito. Opportunità Lazio al 37′. Prima vera giocata di Zaccagni, assist di Belahyane per l’esterno, conclusione deviata con il tacco da Coco. Termina 1-0 per il Torino la prima frazione, Lazio sotto.

Zapata la chiude

Subito doppio cambio per Sarri. Fuori Ratkov e Belahyane, dentro Noslin e Dele-Bashiru. Raddoppia subito il Torino al 53′. A segnare è Duvan Zapata. Tutto troppo semplice per i ragazzi di D’Aversa. Ebosse serve Obrador che mette al centro, Zapata anticipa Provstgaard e di testa la mette alle spalle di un incolpevole Provedel. 2-0 granata. Lazio che cambia ancora 2 volte al 65′. Dentro Tavares e Isaksen per Pellegrini e Cancellieri. Cambia anche il Torino al 67′. Fuori l’ammonito Gineitis dentro Ilic. Al 72′ altro doppio cambio granata. Dentro Casadei e Nkounkou per Zapata e Obrador. Nel finale esce anche Zaccagni per Dia nella Lazio e Simeone e Prati per Kulenovic e Tameze nel Toro. Lazio pericolosa al 87′. Paleari salva su Romagnoli su sviluppi di corner battuto da Tavares con Provstgaard che aveva trovato il compagno di reparto. Finale nervoso con 3 ammoniti. Tameze, Kulenovic e Tavares. Finisce 2-0 per il Torino ora a +6 su Lecce, Fiorentina e Cremonese.