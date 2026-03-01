Il Milan vince a Cremona nel finale: a segno Pavlovic e Leao. L’Inter resta a +10

Il Milan fa fatica, soffre ma alla fine conquista tre punti fondamentali allo Zini di Cremona: decisive le reti, nel finale, di Pavlovic e Leao.

I rossoneri riescono a sbrogliare una matassa complicata nel finale di gara: dagli sviluppi di palla inattiva Pavlovic sblocca la contesa proprio sul viale del tramonto. Nel recupero arriva l’acuto finale di Leao che mette il punto esclamativo sul confronto. Nel primo tempo qualche occasione l’aveva creata la Cremonese, ma il Milan era andato a più riprese vicino alla rete del vantaggio.

Milan, quanta fatica!

Nella prima frazione il Milan fa tanta fatica a creare occasioni da rete. La più clamorosa ce l’ha Leao al 34′: servito in area da Fofana, a tu per tu con Audero calcia incredibilmente sul fondo. Al 43′ rossoneri ancora una volta a un millimetro dal gol: Audero compie un miracolo su Pulisic, salvando i suoi. I padroni di casa, soprattutto nel finale, pensano solo a tenere lo 0-0 e ci riescono.

Nella ripresa i ritmi sono più bassi, le due squadre si allungano e alla fine lo 0-0 sembra ormai inevitabile. Ma la squadra di Allegri ci prova e viene premiata: su un corner di Modric, De Winter spizza per Pavlovic che mette dentro quasi involontariamente. I grigiorossi vanno tutti in avanti e Nkunku serve a Leao il cioccolatino del raddoppio (nono centro in campionato per il portoghese, ndr).

Milan dunque di nuovo a -10 dall’Inter, a una settimana dal derby. A tal proposito sono da valutare le condizioni di Bartesaghi, uscito alla fine per un problema all’adduttore.

