Milan, retroscena Mateta: Tare e Allegri all’oscuro dell’operazione?

Alla fine Jean-Philippe Mateta è rimasto dov’era, anche se per giorni è sembrato destinato a firmare con il Milan nell’intenso mercato del mese di gennaio. Spunta ora un retroscena, che riguarda i movimenti interni della società rossonera.

Una delle storie più clamorose dello scorso mercato di gennaio è quella che ha riguardato il centravanti francese del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Un accordo col Milan che a lungo sembrava praticamente fatto, con i rossoneri anche pronti a investire circa 30–35 milioni per assicurarsi l’attaccante. Alla fine non se ne è fatto nulla, per i motivi che sono stati resi noti in quelle calde ore. A distanza di qualche settimana dalla chiusura della finestra dei trasferimenti però, spunta un retroscena che riguarda le dinamiche che hanno portato il club rossonero a trattare il giocatore: a quanto pare non tutti all’interno della dirigenza e dello staff tecnico hanno portato avanti la trattativa all’unisono.

Milan, retroscena Mateta: cosa è successo

Secondo quanto circolato in queste ore, la trattativa portata avanti dal Milan con il Crystal Palace per arrivare all’attaccante Jean-Philippe Mateta ha avuto uno sponsor su tutti: l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani.

Sia il direttore sportivo Igli Tare che l’allenatore Massimiliano Allegri infatti sarebbero stati all’oscuro della vicenda. Una storia che non ha poi avuto un lieto fine, visto che la trattativa è tramontata nelle ultime ore di mercato, quando sono emerse ulteriori problematiche oltre a quelle relative alla normale trattativa fra le parti. Alla fine il Milan ha scelto di puntare sul solo Niklas Fullkrug per il mercato invernale, rimandando i discorsi per un ulteriore rinforzo di spicco, eventualmente, alla prossima estate.

Milan, perché è saltato Mateta

Ma perché alla fine il Milan ha scelto di non affondare il colpo per Jean-Philippe Mateta? L’affare sembrava praticamente fatto da giorni, con i rossoneri apparentemente pronti ad investire una cifra fra i 30 ed i 35 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni e regalare al tecnico Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo di peso per l’attacco.

Alla fine però, nelle ultime ore di mercato, Mateta ha completato le visite mediche, ma quelle supplementari richieste dal Diavolo hanno fatto emergere dubbi sul suo ginocchio, spingendo il club rossonero a ritirare l’offerta all’ultimo momento. Troppo alto il rischio di investire una cifra così importante su un giocatore che non stava dando le giuste garanzie dal punto di vista fisico.