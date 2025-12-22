Fullkrug è arrivato a Milano: i dettagli dell’accordo con il Milan

Adesso ci siamo. Dopo tanti giorni di voci e indiscrezioni, Niclas Fullkrug è appena sbarcato a Malpensa ed è pronto a firmare per il Milan.

Il centravanti tedesco arriva in rossonero dal West Ham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Domani mattina schedulate le visite mediche di rito alla Madonnina: poi sarà atteso a Milanello alla vigilia di Natale.

Fullkrug è pronto a diventare ufficialmente un nuovo attaccante del Milan. Allegri aspettava da tempo un rinforzo di peso nel reparto avanzato e, considerando l’assenza ormai lunga di Gimenez, al tecnico livornese serviva eccome un profilo del genere, in grado di tenere alto il peso offensivo del collettivo. ll 2 gennaio ci sarà Cagliari-Milan ed aprirà la sessione invernale di trasferimenti. Ma è arrivata una deroga che gli permetterà di scendere in campo.

