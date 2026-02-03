La sessione invernale del calciomercato 2026 si è chiusa con un bilancio piuttosto deludente per molte big di Serie A: diversi nomi di peso che circolavano da settimane in orbita italiana sono sfumati.

Da Randal Kolo Muani a Mauro Icardi, da Joshua Zirkzee a Joao Cancelo fino al caso relativo a Jean-Philippe Mateta: tanti calciatori che potevano arrivare in Serie A ma che poi, per un motivo o per un altro, sono sfumati.

Da Mateta al Milan a Kolo Muani e Icardi alla Juve

Una delle storie più clamorose è quella del centravanti francese del Crystal Palace: un accordo col Milan sembrava praticamente fatto, con i rossoneri anche pronti a investire circa 30–35 milioni per assicurarsi l’attaccante. Mateta ha completato le visite mediche, ma quelle supplementari hanno fatto emergere dubbi sul ginocchio, spingendo il club rossonero a ritirare l’offerta all’ultimo momento.

Sul fronte bianconero, il nome di Randal Kolo Muani è stato a lungo accostato alla Juventus come possibile rinforzo offensivo. I bianconeri hanno cercato di riportare il francese, in prestito al Tottenham, in Italia già da gennaio, ma gli inglesi hanno rifiutato la cessione anticipata e la trattativa non si è concretizzata. Parallelamente, la Juve ha sondato anche l’opzione Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray, ma le richieste del club turco e i termini dell’affare non sono mai stati soddisfatti.

Da Zirkzee a Cancelo

Anche Joshua Zirkzee è stato legato all’Italia: apparivano indiscrezioni su un possibile interesse di Roma, Juve e altri club per il calciatore del Manchester United che avrebbe potuto rinforzare le linee offensive della Serie A. Diverso il caso di Joao Cancelo: il laterale portoghese è stato cercato da vari club europei a gennaio, con Inter, Juventus e soprattutto Barcellona sulle sue tracce. Alla fine Cancelo è tornato in prestito al Barcellona.

Un calciomercato avaro di emozioni

Molte grandi aspettative sono state disattese. Milan e Juventus volevano rinforzare il loro reparto offensivo con nomi importanti come Mateta, Kolo Muani e Icardi, ma le difficoltà contrattuali, mediche hanno impedito la concretizzazione delle operazioni. Anche Zirkzee è rimasto fuori dai piani, mentre Cancelo ha fatto ritorno in un altro campionato europeo anziché approdare in Italia.