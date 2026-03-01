Svolta Milan, in chiusura un talento brasiliano dal Corinthians: cifre e dettagli

Scout del Milan al lavoro per un talento brasiliano: Andre del Corinthians è l’ultima gemma scoperta dai rossoneri per rinforzare la squadra di Max Allegri.

Il mercato del Milan parte dal Brasile con l’imminente acquisto di Andre. Per il giovane del Corinthians, il club di Via Aldo Rossi avrebbe messo sul piatto 17 milioni complessivi (15 fissi e 2 di bonus) per rilevare il 70% dei diritti economici. Fondamentale la volontà dell’entourage del giocatore: i rappresentanti hanno infatti deciso di rinunciare alla propria quota del cartellino (il 30%) per facilitare l’approdo del classe 2006 in rossonero.

Chi è Andre: il talento brasiliano del Corinthians

Talento emergente del Corinthians, è un centrocampista centrale moderno che unisce struttura fisica e dinamismo. Nato nel 2006, è entrato in pianta stabile in prima squadra sotto la guida di Dorival Júnior. L’inizio del 2026 ne ha confermato la crescita: 2 reti in 7 presenze nel Campionato Paulista. Non è un semplice mediano di rottura; André eccelle nel palleggio e nella protezione del pallone, ma la sua vera forza risiede nella capacità di inserirsi e concludere dalla distanza, rendendolo un centrocampista “box-to-box” completo.

Svolta Milan: l’annuncio del DS

Marcelo Paz, direttore sportivo del Corinthians, a ESPN: “C’è una cessione? No! C’è un’offerta? Sì, dal Milan. Non dalla Juventus. Il suo valore di mercato è quello che il mercato sceglie di pagare. In questa trattativa, è valutato 24 milioni di euro e il Corinthians possiede il 70% di André. Se la vendita andasse in porto, varrebbe 17 milioni di euro: 15 milioni e altri 2 milioni di bonus. Se andasse in porto, se ne andrebbe solo a metà anno. I bonus verrebbero raggiunti qui”.

O Corinthians encaminhou a venda do meia André, de 19 anos, ao Milan por 17 milhões de euros (por 70%). A forma de pagamento é em três parcelas, sendo uma em 2026, outra em 2027 e a última em 2028. O jovem se apresenta ao time italiano após a Copa do Mundo. Contrato válido por… pic.twitter.com/wvZ0mHHx5D — Venê Casagrande (@venecasagrande) February 28, 2026

Tutti sanno che il Corinthians ha bisogno di vendere giocatori. Questo è stato chiaro fin dal mio primo giorno qui. Il presidente ha affermato la necessità di far quadrare i conti, affinché il Corinthians possa essere una squadra che rispetta i propri impegni. La vendita è definitiva? No! Verrà presa una decisione, e qualunque decisione prenda il presidente, io sarò al suo fianco”, le parole finali.

Le parole dell’allenatore

In conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Novorizontino, l’allenatore del Corinthians Dorival Junior ha dichiarato: “Il valore di Andre? Un giocatore di questo livello, con solo 8 o 9 partite giocate con la maglia del Corinthians, ha questo valore… è perché vale molto di più sul mercato. Se vendi Andre, con tre giorni per ingaggiare qualcun altro, chi prendi? O pensi che troveremo un altro André nel settore giovanile? Non abbiamo quel tipo di giocatore. Non è sempre così. Quando lo abbiamo lanciato, tutti hanno visto la sua qualità. Deve rimanere per maturare, per dare al Corinthians un ritorno tecnico. E poi, sì, anche economico. Deve maturare per non andare in Europa e poi tornare. Il Corinthians dovrebbe vendere quando vuole vendere”.