Ronaldo in fuga dall’Arabia Saudita: sarebbe tornato a Madrid. Cosa sappiamo

Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito in Spagna dall’Arabia Saudita dopo l’attacco all’ambasciata USA a Riad. Cosa sappiamo? Ecco gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Nel pieno della crisi internazionale innescata dall’attacco con droni all’ambasciata degli Stati Uniti a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, la scena pubblica è stata catturata nelle ultime ore da un evento singolare: un aereo privato attribuito a Cristiano Ronaldo, è decollato dall’Arabia Saudita alla volta di Madrid, in Spagna.

Ronaldo fuggito dall’Arabia Saudita: cosa sappiamo

Secondo i tracciamenti di voli, il jet – un Bombardier Global Express di lusso acquistato da Ronaldo – è uscito dallo spazio aereo saudita nelle ore successive alla notizia dell’attacco e ha raggiunto l’aeroporto di Madrid–Barajas nella notte di martedì.

Finalissima 2026 in bilico: Argentina-Spagna a rischio