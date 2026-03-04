Shock a Indian Wells, la tennista azzurra Stefanini minacciata di morte via whatsapp: la denuncia

Mentre sono in corso le qualificazioni in California, arriva una brutta notizia a scuotere il mondo del tennis

Momenti di estrema paura quelli vissuti dalla tennista Lucrezia Stefanini, impegnata nelle qualificazioni a Indian Wells, il Master 1000 che si gioca negli Stati Uniti d’America. E direttamente dalla California arriva la denuncia social, attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram, dell’azzurra di Billie Jean King Cup, campionato mondiale a squadre nazionali omologo della Coppa Davis maschile. Queste le sue parole che fanno tremare i polsi.

“Faccio questo video e racconto questa cosa, perché penso che non sia stato giusto mettermi questa pressione o questo malessere prima di un match e farmi sentire non al sicuro. Ieri verso l’una ho ricevuto un messaggio WhatsApp dove mi minacciavano se avessi vinto la partita (contro Victoria Jimenez, match terminato con la sconfitta della 27enne fiorentina col risultato di 4-6 6-4-6-4, ndr). Sono andata a denunciare tutto alla WTA che mi ha messo a disposizione più sicurezza, mi ha fatto accompagnare alla macchina dopo il mio match ed è stata molto attenta, tutto il torneo si è mobilitato per farmi sentire al sicuro. Nonostante ciò ho lottato fino all’ultimo per vincere la mia partita, perché non posso permettermi di farmi intimidire o condizionare per il mio lavoro. Penso che questo sia un lavoro, ma sia anche un piacere, un divertimento, è una nostra passione e quindi non posso credere e non posso pensare che questo sport sia diventato così. Non ho dato peso a quei messaggi, però ho denunciato e continuerò a farlo se continuerete a mandarmeli”.

Alla numero 138 al mondo è stata inviata anche la foto di una pistola minacciando lei, la famiglia, nominando anche i genitori e il posto dove vive. Presumibilmente presa di mira dagli scommettitori, per la Stefanini la situazione vissuta è stata davvero poco felice. La speranza è che queste cose non si ripetano più, ma porta anche ad una riflessione amara: neanche in uno sport come il tennis si può fare tranquillamente la propria carriera e disputare i tornei con serenità.